"Małe déjà vu" prezydenta Andrzeja Dudy. Spotkał się z harcerzami





Prezydent Andrzej Duda spotkał się w środę po południu w Opartowie koło Rajgrodu (woj. podlaskie) z harcerzami z Podlasia i Mazur. - To, czego uczy harcerstwo, i to, w jaki sposób harcerstwo buduje człowieka, uważam za jedną z absolutnie najważniejszych wartości, jeżeli chodzi o różne formy wychowania młodzieży – mówił.

Prezydent Andrzej Duda najpierw złożył kwiaty pod obeliskiem "Katyń 1940. Smoleńsk 10.04.2010", który stoi w centralnym miejscu bazy. Potem wraz z harcerzami odśpiewał modlitwę harcerską. W Opartowie jest około stu harcerzy, którzy przyjechali na obóz z Podlasia i Mazur. Są tam druhowie m.in. z Białegostoku, Augustowa, Ełku i Chełch.

W Bazie Harcerskiej "Orle Gniazdo" prezydent wziął z nimi m.in. udział we wspólnym ognisku z harcerzami

"To były dla mnie dwa najpiękniejsze obozy"

Prezydent wręczył każdej drużynie flagę Polski. Wcześniej rozmawiał z harcerzami. Młodzież pytała prezydenta m.in. o to, czy i kiedy był harcerzem.

Na koniec wizyty Andrzej Duda usiadł z harcerzami, ich opiekunami i księżmi do wspólnego ogniska. Powiedział młodzieży, że był kiedyś nad Jeziorem Rajgrodzkim jako harcerz.



- To miejsce jest dla mnie bardzo specyficzne. Byłem tutaj nad Jeziorem Rajgrodzkim, niedaleko stąd w miejscowości Zawady Tworki, na dwóch obozach (…). To były dla mnie dwa najpiękniejsze obozy, na jakich w ogóle byłem – powiedział prezydent. Dodał, że ma z tym miejscem "silny związek emocjonalny".

- Cieszę się, że mam przyjemność po tylu latach znowu usiąść w harcerskim kręgu nad tym jeziorem. To jest takie małe déjà vu – powiedział Duda.

Mówił, że wstąpił do harcerstwa w 1983 r., a zakończył tę przygodę w 1990, kiedy skończył 18 lat.

"Harcerstwo jest dzisiaj dla mnie niezwykłą wartością"

- Harcerstwo jest dzisiaj dla mnie niezwykłą wartością. To, czego uczy harcerstwo, i to, w jaki sposób harcerstwo buduje człowieka, uważam za jedną z absolutnie najważniejszych wartości, jeżeli chodzi o różne formy wychowania młodzieży – dodał prezydent.

Prezydent Duda odwiedził w Bazie Harcerskiej "Orle Gniazdo" m.in. harcerzy z miejscowości Chełchy, z którymi rozmawiał w marcu tego roku podczas swojej wizyty w tej miejscowości na Mazurach. Obiecał im wtedy, że postara się w tym roku odwiedzić ich nad Jeziorem Rajgrodzkim, gdzie spędzają czas na obozie.

Rozmawiał z harcerzami z tej miejscowości i nawiązał do swojej wizyty w Szkole Podstawowej im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach.

Pierwsza szkoła im. Lecha Kaczyńskiego w kraju

Szkoła w Chełchach była pierwszą placówkę oświatową w kraju, której nadano imię Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 19 października 2010 r. Obok szkoły jest tablica poświęcona byłemu prezydentowi, ofiarom katastrofy smoleńskiej oraz Polakom pomordowanych w obozach w Ostaszkowie, Charkowie i w Miednoje.