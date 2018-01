Zmiany w Kodeksie wyborczym z podpisem prezydenta





Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski | Video: tvn24 Prezydent jest zadowolony ze zmian w Kodeksie wyborczym

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego. Oznacza to, że zostaną zmienione m.in. zasady wskazania członków Krajowego Biura Wyborczego. Wcześniej w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z liderami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego prezes Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że nowe rozwiązania wyborcze dla jego ugrupowania są "nie do przyjęcia".

- Prezydent podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji Kodeksu wyborczego, która zakłada m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - poinformował we wtorek Paweł Mucha, minister w Kancelarii Prezydenta RP.

Mucha podkreślił na briefingu prasowym, że nowelizacja zawiera bardzo wiele rozwiązań, które są przez prezydenta popierane i akceptowane. Jak dodał, "ileś postulatów artykułowanych" przez prezydenta, "znalazło odzwierciedlenie" w toku prac parlamentarnych nad nowelizacją Kodeksu wyborczego.

Posłowie przyjęli poprawki senatorów do nowelizacji Kodeksu wyborczego Sejm zaakceptował... czytaj dalej » Wcześniej prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami PSL - Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz posłem Piotrem Zgorzelskim. - To była godzinna dyskusja na temat zmian w prawie samorządowym i uwarunkowań dotyczących Kodeksu wyborczego - mówił minister Mucha po spotkaniu prezydenta z politykami PSL.

- Będziemy chcieli rozmawiać dalej z panem prezydentem o samorządzie, choć przy tej ustawie nie osiągnęliśmy tego, co chcielibyśmy najbardziej, czyli zawetowania, ponieważ pan prezydent zdecydował i podpisał tę ustawę - ustawę dotyczącą zmian w Kodeksie wyborczym - poinformował Kosiniak-Kamysz.

Podczas zeszłotygodniowych prac nad przepisami Sejm zaakceptował wszystkie senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu wyborczego. Umożliwiają one m.in. głosowanie korespondencyjne osobom niepełnosprawnym oraz zwiększają rolę PKW w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem

Wśród zmian nowe okręgi wyborcze

Nowela wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku.



Zgodnie z nowelizacją, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.



Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie - jak do tej pory - delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy.



W miastach na prawach powiatu budżet obywatelski będzie obowiązkowy. Jego wysokość będzie wynosić co najmniej 0,5 proc. wszystkich wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.



Nowela wprowadza także inicjatywę uchwałodawczą w samorządach. W gminie do 5 tys. mieszkańców przysługiwać będzie grupie co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. - co najmniej 200, w gminie powyżej 20 tys. – co najmniej 300. W przypadku powiatu do 100 tys. mieszkańców inicjatywę ma co najmniej 300 osób, powyżej 100 tys. - 500. W województwie inicjatywę ma grupa co najmniej 1 tys. mieszkańców.