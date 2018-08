Kaczyński odwiedził grób na Wawelu. Był też Morawiecki

Prezes PiS Jarosław Kaczyński modlił się w niedzielę wieczorem przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich w katedrze wawelskiej w Krakowie. W sobotę przypadła miesięcznica pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu.

Każdego 18. dnia miesiąca Jarosław Kaczyński, w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, przyjeżdża na Wawel, by złożyć kwiaty na ich grobie. Tym razem prezes PiS przybył dzień później.



W niedzielę wieczorem prezes PiS modlił się przy sarkofagu pary prezydenckiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku i wziął udział we mszy świętej.

Z premierem

Według informacji PAP, prezesowi towarzyszył premier Mateusz Morawiecki.

W katedrze byli też: wicepremier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, a także kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann.

Katastrofa pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Polska delegacja zmierzała na uroczystości w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Pogrzeb pary prezydenckiej odbył się w Krakowie 18 kwietnia 2010 roku.



W krypcie katedry na Wawelu, w której znajduje się sarkofag Marii i Lecha Kaczyńskich, jest też tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem z łacińską sentencją: "Corpora dormiunt, vigilant animae" (Ciała śpią, dusze czuwają) oraz napisem: "Pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r." i nazwiskami wszystkich ofiar.