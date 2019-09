Reportaż jest niejako zapisem moich przygód z próbą dojścia do tego, co naprawdę jest z oświadczeniem majątkowym i majątkiem pana ministra i teraz prezesa NIK-u Mariana Banasia - wyjaśniał we "Wstajesz i weekend" w TVN24 dziennikarz Bertold Kittel, autor reportażu "Superwizjera" o majątku prezesa Najwyższej Izby Kontroli. - Odpowiedź na to, w jaki sposób wszedłem w środowisko takiego półświatka gangsterskiego, bardzo groźnego, jest właśnie w tym reportażu - dodał.

Marian Banaś niedawno został powołany na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wcześniej był ministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Objęcie każdej z tych funkcji wiąże się z drobiazgową kontrolą służb specjalnych i jest przeznaczone tylko dla osób o nieposzlakowanej opinii. Dziennikarz "Superwizjera" Bertold Kittel przyjrzał się między innymi jego oświadczeniom majątkowym.

"Nieścisłości" w oświadczeniu majątkowym

O swoim reportażu Kittel opowiadał w sobotę we "Wstajesz i weekend" w TVN24. Jak wyjaśniał, kilka lat temu w oświadczeniu majątkowym Banasia dopatrzono się "nieścisłości". - Wynikają z tego, że on gdzieś w innej rubryce niż powinien wpisał jakieś nieruchomości, że gdzieś tam podał taką działkę, gdzieś jej nie podał. Jakieś takie wydawałoby się drobne nieścisłości - mówił dziennikarz.

- Analizę tego oświadczenia zaczęło prowadzić CBA. To jest tryb, w którym się po prostu sprawdza, czy nie ma jakichś nieprawidłowości w oświadczeniu. Nazywa się to bodajże analizą właśnie, takim postępowaniem wyjaśniającym - kontynuował, podkreślając, że było to "postępowanie niejawne".

- Okazało się, że coś jest takiego, czego się nie da wyjaśnić w tym postępowaniu, w związku z tym wszczęto kontrolę. Kontrola to już jest postępowanie, które dotyczy bardzo niewielkiego ułamka składanych w Polsce oświadczeń - dodał Kittel.

Jak wskazywał, "to już świadczy o tym, że są jakieś poważne wątpliwości co do tego, czy osoba składająca, zobowiązana do złożenia oświadczenia, nie popełniła tutaj jakiegoś, powiedzmy, błędu".

Kitel: reportaż jest niejako zapisem moich przygód

- Te kontrole CBA są przedłużane co kilka miesięcy i mimo że one trwają, i - jak rozumiem - nie wiadomo, jak się zakończą, to właśnie ta procedura (...) takiego można powiedzieć awansu pana Banasia trwała - zauważył. Przypomniał, że Banaś "w czerwcu został ministrem finansów, co się wiązało ze złożeniem kolejnego oświadczenia". - Ale nikt nie mówił o tym oświadczeniu, które cały czas było kontrolowane i ja zacząłem się interesować właśnie tą kwestią. Co takiego może być [w oświadczeniu majątkowym - przyp. red.], co powoduje, że są jakieś wątpliwości - dodał Kittel.

- Próbowałem pytać różnych osób, (...) czy to samego zainteresowanego, czy to [kogoś - przyp. red.] związanego jakoś z nim o to, czy wiedzą, o co może chodzić - mówił dziennikarz.

- Ten reportaż jest niejako zapisem tych moich przygód z próbą dojścia do tego, co tak naprawdę jest z tym oświadczeniem i z tym majątkiem pana ministra i teraz prezesa NIK-u - dodał.

"Tylko chodzę i tak naprawdę bardzo grzecznie pytam"

Jak wyjaśniał Kittel, "ten reportaż jest tak naprawdę opowieścią o ludziach, których znajduję w tych miejscach, które są związane z panem Banasiem, co oni mówią, gdy się im zadaje zbyt wiele pytań".

- Tylko chodzę i tak naprawdę bardzo grzecznie pytam o pewne kwestie, które mnie interesują właśnie w związku z tym, a co uważam za niezwykle istotne ze względu na fakt, że przecież prezes Najwyższej Izby Kontroli, a minister finansów tak samo, to są osoby, które zawiadują majątkiem publicznym lub też kontrolują wydawanie tego majątku - podkreślił.

Jak wyjaśniał, w reportażu ukazana jest "próba zapytania" o kwestie związane z majątkiem Banasia oraz znajduje się odpowiedź na to, w jaki sposób dziennikarz "Superwizjera" wszedł "w środowisko takiego półświatka gangsterskiego, bardzo groźnego". Jak dodał Kittel, taki rozwój sytuacji był dla niego "ogromnym zaskoczeniem".

- Nie chcę tu zdradzać wszystkich meandrów tego, dlaczego tak się stało, ale generalnie myślę, że reportaż sam wszystkim pokaże pewne zaskakujące relacje, które łączą bohaterów - podsumował.

