"Jego ludzie rzucają bomby, zabijają ludzi. To człowiek, który napada na pociągi"

Kino awanturnicze, płomienny romans i historia marszałka - w czwartek odbyła się uroczysta premiera filmu "Piłsudski". W roli głównej zagrał Borys Szyc. - Starałem się pokazać go od strony jak najbardziej ludzkiej - mówił aktor. - To nie jest pomnik. To jest człowiek, który jest bardzo kochliwy. Jego ludzie rzucają bomby, zabijają ludzi - dodał reżyser Michał Rosa.

Odtwórca głównej roli Borys Szyc ocenił, że odgrywana przez niego postać Józefa Piłsudskiego jest "pełna emocji, wahania i wcale nie zawsze silna". - Starałem się pokazać go od strony jak najbardziej ludzkiej. To były dla mnie najciekawsze momenty u "Ziuka" - dodał.

"To nie jest pomnik"

"Piłsudski" to produkcja poświęcona Józefowi Piłsudskiemu i jego walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Film porusza nieznane fakty z życia marszałka.

- To jest tego typu scenariusz i produkcja, której się po prostu nie odmawia - powiedziała Magdalena Boczarska, odtwórczyni postaci Marii Piłsudskiej.

Zdaniem aktorki ten film "odkoturnia tego wielkiego bohatera". - Trochę schodzi z cokołu, z piedestału i jest też człowiekiem, który ma rysy, który jest bardzo nieidealny. Myślę, że to jest inne spojrzenie na historię, którą znamy, ale od zupełnie innej strony - dodała Boczarska.

Zdaniem reżysera Michała Rosy film nie jest "czarno-biały". - To nie jest pomnik. To jest człowiek, który jest bardzo kochliwy. Jego ludzie rzucają bomby, zabijają ludzi. To jest człowiek, który napada na pociągi, więc to nie jest takie proste i jasne - zwrócił uwagę.

Młody Piłsudski i przyjaciele

Akcja filmu zaczyna się w 1901 roku, gdy późniejszy naczelnik państwa polskiego zaczyna wprowadzać w czyn swój wielki plan odzyskania niepodległości. Piłsudski w filmie to wizjoner, zarażający otoczenie swoją wiarą w niemożliwe.

Obok wymienionej trójki aktorów zobaczymy w nim również między innymi Jana Marczewskiego jako Walerego Sławka, Józefa Pawłowskiego w roli Aleksandra Sulkiewicza oraz Tomasza Schuchardta jako Aleksandra Prystora.

