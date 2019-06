Premier: poleciłem przygotowanie pociągów na Pol'and'Rock Festival. "Zwyciężył zdrowy rozsądek"

Foto: PAP/EPA Video: tvn24

"Cieszy nas bardzo to, że zwyciężył zdrowy rozsądek"

18.06.| - Cieszy nas bardzo to, że zwyciężył zdrowy rozsądek, że festiwal wrócił na właściwe tory i że będzie tak, jak było dawniej: będą te dodatkowe pociągi, którymi kilkadziesiąt tysięcy uczestników festiwalu, będzie mogło dojechać do Kostrzyna nad Odrą - powiedział w rozmowie z TVN24 Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - To pokazuje jedno: ta decyzja, która zapadła kilka tygodni temu była decyzją złą. Od początku mówiliśmy, że trzeba przemyśleć raz jeszcze. Prosiliśmy, apelowaliśmy, wysłaliśmy skargę do szefa Przewozów Regionalnych. Później media zaczęły mówić o omijaniu Kostrzyna przez pociągi dalekobieżne PKP Intercity. To wszystko wyglądało karykaturalnie. Dobrze, że jest taki ruch i zdrowy rozsądek powrócił. Możemy się cieszyć z tego, że lepiej, bezpieczniej bardziej komfortowo dojechać uczestnikom na Pol’and’Rock do Kostrzyna nad Odrą - dodał.

