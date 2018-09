Premier w Gorzowie Wielkopolskim. W tle okrzyki i przepychanki





Aby Polska stała się Polską odzyskanych szans, wiatr historii musi powiać w każdym powiecie, w każdej gminie - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego w Lubuskiem. Jego przemówieniu towarzyszyły okrzyki "konstytucja", doszło również do przepychanek pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami partii rządzącej.

Premier do mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego przemawiał na placu Nieznanego Żołnierza.

- Jeździmy po Polsce, spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy z nimi, rozmawiamy na racje. Nie tak jak tutaj ci, którzy przybyli również - oświadczył premier na początku spotkania, nawiązując do obecności przeciwników obecnej ekipy rządzącej. - Polska ma być Polską z marzeń, a nie Polską z wrzasków. Polska musi być Polską odzyskanych szans - podkreślił Morawiecki.

W tym kontekście szef rządu zwrócił uwagę, że wiele razy mówiło się: "stracone szanse, stracone pokolenie, stracone szanse tego miasta, czy tamtego, zamknięty zakład". - Niestety przez 25 lat za często tak widzieliśmy. Aby Polska stała się Polską odzyskanych szans, wiatr historii musi powiać w każdym powiecie, w każdej gminie - stwierdził.

Jak dodał, chodzi o wiatr historii, który zmieni gospodarzy. - Mam nadzieję, że również tutaj w Gorzowie, dlatego jestem tutaj dzisiaj - mówił premier.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Wiatr historii musi powiać w każdym powiecie, w każdej gminie"

Premier: przestrzegamy konstytucji

Morawiecki ocenił, że obecnie jesteśmy "w momencie zwrotnym, kluczowym momencie rozwoju naszej ojczyzny". Tu ponownie premier nawiązał do przeciwników rządzącej ekipy. - Również ci nasi przyjaciele tutaj za mną, którzy się zgromadzili i krzyczą 'konstytucja' zapomnieli, że w preambule konstytucji napisane jest: w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny. To jest tak, jak my działamy, w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny - mówił.

- Konstytucja, niech żyje konstytucja. Przestrzegamy konstytucji - dodał premier.

Pomiędzy zgromadzonymi zwolennikami partii rządzącej i skandującymi przeciwnikami w kilku momentach doszło do przepychanek. Skandującym między innymi próbowano odebrać transparenty.