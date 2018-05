Rajoy: ETA nie osiągnęła swoich celów politycznych





Premier Hiszpanii Mariano Rajoy ocenił w piątek, w dniu oficjalnego zakończenia działalności przez ETA, że dzięki nieprzejednanej postawie Madrytu baskijska organizacja terrorystyczna nie osiągnęła swych celów. - Członkowie ETA nie pozostaną bezkarni - zapewnił.

"ETA przestała dręczyć nas raz na zawsze" W swym wystąpieniu Rajoy oddał hołd ofiarom zamachów dokonanych przez ETA. Podkreślił, że mimo stosowanego terroru baskijska organizacja separatystyczna nie osiągnęła żadnego ze swoich celów politycznych.



- ETA znika, ale nie ból, jaki zasiała, ani dług wdzięczności, jaki mamy wobec jej ofiar - powiedział hiszpański premier. Zapewnił po raz kolejny, że w zamian za samorozwiązanie baskijska organizacja nie otrzyma od Madrytu żadnych korzyści, a terroryści zostaną ukarani.



Rajoy zapowiedział, że niewyjaśnione przestępstwa popełnione przez ETA wciąż będą badane. Nawiązał też do piątkowej uroczystości we francuskim Cambo-les-Bains, podczas której baskijska organizacja terrorystyczna oficjalnie została rozwiązana. Stwierdził, że "nie jest to dzień na świętowanie".

ETA oficjalnie rozwiązania

W konferencji w Cambo-les-Bains uczestniczyli byli członkowie ETA, a także politycy zagraniczni, m.in. były szef irlandzkiego ugrupowania nacjonalistycznego Sinn Fein Gerry Adams, były premier Irlandii Bertie Ahern, a także były lider meksykańskiej Partii Rewolucji Demokratycznej (PRD) Cuauhtemoc Cardenas.



W piątkowej uroczystości wzięli też udział deputowani baskijskiego parlamentu regionalnego, m.in. z lewicowej partii Podemos, a także z Baskijskiej Partii Nacjonalistycznej (PNV). Wydarzenie zbojkotowali tymczasem politycy regionalnych struktur Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE), a także Partii Ludowej (PP). Ich przedstawiciele zarzucili baskijskim separatystom, że aktem oficjalnego samorozwiązania "próbują wybielać brutalną historię" działań ETA.

Autorzy odczytanej w czterech językach deklaracji z Cambo napisali, że głównym motywem likwidacji ETA jest dążenie do pojednania. Przyznali, że proces pokojowy nigdy nie jest łatwy i wymaga dobrej woli oraz chęci negocjacji z obu stron. Wskazali też na konieczność pielęgnowania pamięci o wszystkich ofiarach konfliktu.



Według danych rządu w Madrycie w dalszym ciągu wymiar ścigania poszukuje sprawców zamachów, w których zginęło 358 osób.

Setki zabitych w atakach

Działająca od 60 lat ETA próbowała swoimi atakami terrorystycznymi, w których zginęły 853 doprowadzić do powstania niezależnego państwa na terenie północnej Hiszpanii i południowej Francji.



Rozpoczęty pod koniec lat 90. proces porzucenia walki zbrojnej zaowocował deklaracją władz ETA z marca 2016 r., w której przywódcy baskijskiej organizacji zapowiedzieli zamiar rozbrojenia się i przekazania swojego arsenału. W kwietniu ubiegłego roku ETA dostarczyła francuskim służbom adresy swoich 12 magazynów broni. Z kolei 25 kwietnia baskijscy terroryści oddali w Bajonnie dwie skrzynie z bronią palną.