Viktor Orban w Warszawie. Rozmawiał z premierem i prezydentem





Od powitania przez premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęła się w poniedziałek w Warszawie oficjalna wizyta szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana. Później węgierski premier spotkał się też z prezydentem Andrzejem Dudą.

Po ceremonii powitania odbyło się spotkanie premierów Orbana i Morawieckiego, na którym - jak poinformowali na konferencji prasowej - rozmawiali między innymi o budżecie Unii Europejskiej i polityce migracyjnej.

Viktor Orban i Mateusz Morawiecki

Następnie Orban udał się na plac Piłsudskiego, gdzie złożył kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

"Bardzo żywa" rozmowa z prezydentem

Po godzinie 15 węgierski premier spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą.

Orban spotkał się z prezydentem Dudą

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że rozmowa premiera Węgier z prezydentem Dudą była "bardzo żywa" i trwała około godziny, dłużej niż pierwotnie planowano. Szczerski oświadczył, że były dwa główne tematy rozmowy. Pierwszy to współpraca regionalna, a w szczególności kwestie infrastrukturalne, połączenia transportowe i energetyczne.



- Rozmawiano o tym, jak uczynić naszą część Europy bardziej spójną i silniejszą ekonomicznie. To bardzo współgra z koncepcją inicjatywy Trójmorza. Premier Orban powiedział, że widzi w takim dziele, łączenia infrastrukturalnego naszej części Europy, bardzo ważna rolę dla Węgier, ale także dla Polski - powiedział prezydencki minister.



Zaznaczył, że "jest pełna zgoda co do tego kierunku rozwoju polityki środkowoeuropejskiej", czyli większej spójności regionu, budowy połączeń infrastrukturalnych i "patrzenia na rolę regionu przez jego siłę ekonomiczną, nie tylko przez politykę".



Drugim tematem rozmowy były kwestie geopolityczne, to, w jaki sposób Polska i Węgry odnoszą się do swego sąsiedztwa i w jaki sposób widzą swoją pozycję w geopolityce europejskiej.



- Rozmawiano też o przyszłości Europy zwłaszcza w kontekście przyszłego roku, końca kadencji obecnej Komisji Europejskiej oraz perspektywy przyszłorocznych wyborów europejskich. Przedmiotem rozmowy była ocena tego, jak może wyglądać nowy układ polityczny po przyszłorocznych wyborach europejskich i zmianie Komisji Europejskiej - poinformował Szczerski.

Po rozmowach z prezydentem oraz premierem Viktor Orban spotkał się z marszałkami: Sejmu Markiem Kuchcińskim i Senatu Stanisławem Karczewskim.

"Te dwie relacje będą miały dla mnie szczególne znaczenie"

Poprzednie spotkanie premiera Morawieckiego z Viktorem Orbanem miało miejsce w kwietniu w Budapeszcie podczas odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej "Memento-Smoleńsk". W spotkaniu przed odsłonięciem pomnika oraz w samej uroczystości wzięli wówczas udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i ministrowie rządu Morawieckiego; odbyło się ono przed wyborami na Węgrzech.

Po wygranych wyborach Viktor Orban podziękował za poparcie polskim przywódcom, a także swoim wyborcom, działaczom i wolontariuszom.

- Chciałbym podziękować naszym polskim przyjaciołom, prezesowi Kaczyńskiemu i premierowi Morawieckiemu, że przyjechali i nas poparli - oświadczył. Później na konferencji prasowej podkreślał, że podczas kampanii wyborczej otrzymał wsparcie z Bawarii i z Polski.

- Te dwie relacje będą miały dla mnie szczególne znaczenie także w przyszłości - zapowiedział Orban.