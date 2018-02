Odtwórz: Wystąpienie ambasadora USA "to wypowiedź do polskiego społeczeństwa"

- Albo do rozmów nie doszło, albo rozmowy były pozorne. To wypowiedź do polskiego społeczeństwa - ocenił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS eurodeputowany SLD i były wiceszef MON Janusz Zemke, komentując internetowe oświadczenie ambasadora USA w Polsce Paula Jonesa. Zdaniem drugiego gościa programu, Mariana Piłki z Prawicy Rzeczypospolitej, nowelizacja ustawy o IPN-ie wpisuje się w tę samą tradycję normatywną co przepisy penalizujące negowanie Holokaustu. W jego ocenie wystąpienie Jonesa "to ingerowanie w wewnętrzne sprawy Polski". zobacz więcej »