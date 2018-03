Video: Dogrywka Jeden na Jeden Adam Bielan o spotkaniach z przedstawicielami USA07.03 | Stany Zjednoczone mają szereg pożarów, które muszą gasić na całym świecie. Polska dla nich to jest kraj sojuszniczy, w którym nic złego się nie dzieje - powiedział w dogrywce "Jeden na jeden" we wtorek Adam Bielan, senator PiS. Tłumaczył w ten sposób, dlaczego nie doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mikem Pence'm podczas zimowych igrzysk w Pjongczangu w lutym. zobacz więcej wideo »