Trudno śpiewa się takiego mistrza. Musiałam znaleźć swój własny sposób na zaśpiewanie tej piosenki. Najwięcej czasu zajęło mi poszukiwanie własnego sposobu na to, klucza - powiedziała we "Wstajesz i weekend" w TVN24 piosenkarka Julia Marcell, która nagrała cover utworu Boba Dylana "Like a Rolling Stone".