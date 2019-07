Nasze cele na szczycie Unii Europejskiej zostały osiągnięte - podkreślił na konferencji po szczycie Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. - Pokazaliśmy, że potrzebujemy kandydatów, którzy mają potencjał łączenia, a nie antagonizowania - dodał.

We wtorek po godzinie 19 szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że unijni liderzy porozumieli się w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej.

Niemka Ursula von der Leyen została kandydatką na szefową Komisji Europejskiej, a premier Belgii Charles Michel kandydatem na przewodniczącego Rady Europejskiej.

Ponadto Rada Europejska ma nominować Francuzkę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego, a Hiszpana Josepa Borrella na szefa unijnej dyplomacji.

Źródło: EPA/FRIEDEMANN VOGEL Ursula von der Leyen

Morawiecki: byliśmy o krok od wyboru kandydata radykalnego

Jest porozumienie w sprawie unijnych stanowisk Donald Tusk... czytaj dalej » - Ze względu na to, że jesteśmy na bardzo ważnym zakręcie historii Unii Europejskiej, to miałem świadomość, że podejmowane decyzje są kluczowe dla przyszłości Unii na wiele lat do przodu - powiedział na konferencji prasowej we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Jak powiedział szef polskiego rządu, "pokazaliśmy, że potrzebujemy kandydatów, którzy mają w sobie potencjał łączenia Europy, którzy nie antagonizują Europy, którzy nie obrażają państw członkowskich".

- Dlatego przeciwstawiliśmy się kandydaturze, która była dla nas nieakceptowalna, kandydaturze Franza Timmermansa, który nie był kandydatem łączącym Europę - podkreślił.

Zdaniem Morawieckiego, "byliśmy o krok, byliśmy o włos od wyboru kandydata radykalnego, kandydata ideologicznej lewicy. Nie chcieliśmy takiego kandydata" - zaznaczył.

"Pozatraktatowe uzgodnienia nie powinny mieć miejsca"

Morawiecki przedstawił też zastrzeżenia co do sposoby wyboru kandydata na szefa Komisji Europejskiej. Premier zarzucił, że odbywał się on w sposób "nie do końca transparentny, nie do końca jasny".

Odwrócili się plecami podczas "Ody do radości". Pierwsza sesja europarlamentu Deputowani... czytaj dalej » - Traktaty Unii Europejskiej, artykuł 17., jednoznacznie pokazują rolę Rady Europejskiej w procesie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. Podkreślałem to bardzo mocno (...), że musi być poszanowanie dla Traktatu i całego procesu wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej - mówił Morawiecki.

Dodał jednocześnie, że "pozatraktatowe uzgodnienia, o których niektórzy wspominali, że zapadały w Osace (...), nie powinny mieć miejsca".

"Mówiliśmy jednym głosem, czego potrzebuje Europa Środkowa"

Wskazał także na wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej w procesie wyboru stanowisk w Unii Europejskiej.

- Niezależnie od tego, że wszyscy czterej premierzy pochodzą z czterech różnych grup parlamentarnych, mówiliśmy jednym głosem, czego potrzebuje Europa Środkowa, czego potrzebuje Unia Europejska - mówił premier.

"Atakowanie Polski, nie prowadzi do niczego dobrego"

- Pokazaliśmy też, że eskalowanie konfliktu z Polską, atakowanie Polski, nie prowadzi do niczego dobrego, tylko że jest drogą donikąd i raczej wskazywaliśmy na rozwiązania pozytywne, a nie na rozwiązania, które są ślepa uliczką - mówił premier, odnosząc się do prowadzonych w Brukseli negocjacji.

Oglądaj Wideo: tvn24 Morawiecki: eskalowanie konfliktu z Polską nie prowadzi do niczego dobrego