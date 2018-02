Premier: być może nastąpi pewne doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy o IPN





Jeżeli będzie taka konieczność i Trybunał Konstytucyjny tak uzna, to być może nastąpi pewne doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy o IPN - powiedział w radiowych "Sygnałach Dnia" Mateusz Morawiecki. Dodał także, że "ogromne błędy polityki antyhistorycznej III RP doprowadziły do tego, że musimy się tłumaczyć ze zbrodni popełnianych przez prawdziwych sprawców II wojny światowej".

Premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny zapewnił, że dla rządu priorytetowe są działania, które mają wykluczyć krzywdzące dla Polski określenia dotyczące historii: "my zdecydowanie będziemy się starali to wszystko nadrabiać, odpracowywać, poprawiać i prostować". Morawiecki dodał, że obecnie działania rządu będą skierowane przede wszystkim do "odbiorców kulty masowej".

W relacjach z Niemcami nie trzeba nic zmieniać

Relacje polsko-niemieckie w aspektach gospodarczych i w innych obszarach są całkiem niezłe. Nie potrzebujemy nowego otwarcia ani resetu, potrzebujemy jak najlepiej się rozumieć - powiedział Morawiecki.

Pytany w piątek o to, czy jego wizyta w Berlinie może być "nowym otwarciem" w relacjach między Polską a Niemcami, odpowiedział, że "te relacje są w aspektach gospodarczych, ale i w innych obszarach całkiem niezłe, więc nie potrzebujemy jakiegoś zupełnie nowego otwarcia ani resetu, ani niczego takiego".

Przypomniał, że Polska należy do Unii Europejskiej znacznie krócej niż Niemcy, które były jednym z państw założycielskich Wspólnoty. "Na pewno potrzebujemy jak najlepiej się rozumieć (...) Swoje problemy mamy w zupełnie innej skali i takie, które wymagają głębszego zrozumienia przez państwa zachodniej Europy" - mówił.

Morawiecki podkreślił także, że Polska chce się rozwijać we współpracy handlowej z Niemcami "i innymi partnerami z zachodniej Europy".

Wizyta w Berlinie

W piątek premier będzie przebywał w Niemczech, gdzie spotka się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Tematami spotkania w Berlinie mają być współpraca polityczna i gospodarcza, w tym sprawa gazociągu Nord Stream 2, przyszłość Unii Europejskiej, a także polityka migracyjna. Niewykluczone, że poruszona zostanie też kwestia nowelizacji ustawy o IPN.