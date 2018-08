Premier o "decyzji blokującej" w sprawie zakupu australijskich fregat

Video: tvn24

Wiceszef MON o zakupie fregat: może za symboliczną złotówkę

17.08 | Na pytanie dziennikarza TVN24 czy australijskie fregaty są potrzebne Polsce i czy ich zakup dojdzie do skutku Wojciech Skurkiewicz stwierdził: "Jeżeli będzie odpowiednia cena". - Jeżeli on miałby zostać przekazany za symboliczną złotówkę, czy symbolicznego dolara, oczywiście do modernizacji dla polskiej armii, to być może tak - powiedział. - Ale trudno teraz odpowiedzieć bo wiemy, że rozmowy mogą dopiero się toczyć - zaznaczył.

