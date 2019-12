Morawiecki o projekcie PiS: myślę, że za parę tygodni zapanuje spokój





»

Wszyscy wierzymy, że Francja jest bardzo demokratycznym krajem, bardzo fajnym, w związku z tym polecę uwadze legislatorów, żeby pewne zapisy z ustawy francuskiej włączyć do tej naszej ustawy - podkreślał premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o projekcie klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym zmian w sądownictwie. - Mam apel, żeby nie prowadzić do sytuacji zmierzającej w kierunku chaosu w systemie prawnym - dodał, odnosząc się do sprzeciwu części środowisk sędziowskich wobec tych propozycji.

Posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli w czwartek w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym.

PiS zgłasza projekt "ustawy represyjnej". Oto najbardziej kontrowersyjne propozycje Posłowie z klubu... czytaj dalej » Proponowane przepisy przewidują między innymi "możliwość złożenia z urzędu takich sędziów, którzy domniemywaliby sobie możliwość podważania Krajowej Rady Sądownictwa". Ustawa w projektowanym brzmieniu zakazywałaby też sędziowskim samorządom "podejmowania uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz".

CZYTAJ WIĘCEJ O NOWELIZACJI USTAW SĄDOWNICZYCH >>>

"Myślę, że to dodatkowo da do myślenia środowisku sędziowskiemu"

Do proponowanych zmian odniósł się w piątek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Odbyła się ona po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli.

- Ustawa ma zmierzać tego, żeby zaprowadzić pewien porządek prawny w tym systemie. Byłbym gorącym zwolennikiem tego, żeby włączyć kilka artykułów z ustawy francuskiej o ustroju sądów powszechnych - powiedział premier. - Wszyscy wierzymy, że Francja jest bardzo demokratycznym krajem, bardzo fajnym. Ja na pewno tak uważam. W związku z tym polecę uwadze legislatorów, sam jestem teraz posłem, żeby pewne zapisy z ustawy francuskiej włączyć do tej naszej ustawy, o ile ich tam nie ma, bo być może się tam pojawiły. Wiem, że w domenie publicznej dyskusja na ten temat już się przetoczyła - podkreślał.

Terlecki w Sejmie o projekcie PiS Musimy... czytaj dalej » - Myślę, że to dodatkowo da do myślenia środowisku sędziowskiemu i za parę tygodni zapanuje spokój, ale taki spokój konstruktywny, gdzie obie strony zrozumieją, że lepiej jest nie kwestionować wyroków sądów, które zostały wydane przez sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa - stwierdził Morawiecki.

"Nie prowadzić do sytuacji zmierzającej w kierunku chaosu w systemie prawnym"

Premier został zapytany, czy podczas unijnego szczytu rozmawiał na ich temat z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

- Z szefową komisji w ogóle o tym nie rozmawialiśmy, ani dzisiaj, ani wczoraj - odparł. - Rozmów na temat reformy wymiaru sprawiedliwości aż tak bardzo szeroko przeprowadzać nie trzeba, chociaż oczywiście jest zainteresowanie tym tematem - stwierdził szef rządu.



Jak przekonywał Morawiecki, w ostatnim wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości "nastąpiło wyraźne potwierdzenie tego, że reforma wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji krajów członkowskich". - Polska, jako pełnoprawny kraj członkowski, korzystając również z dorobku wspólnotowego [Unii Europejskiej - przyp. red.], reformuje wymiar sprawiedliwości - dodał.

Ewa Łętowska: projekt PiS niekonstytucyjny i niedemokratycznie obraźliwy "Na poziomie... czytaj dalej » - Część sędziów, interpretując część zapisów w taki, a nie inny sposób z wyroku trybunału ETS i żywiąca pewne wątpliwości wobec wobec reform, które przeprowadzamy, próbuje kwestionować te zmiany, ale mam apel, żeby nie prowadzić do sytuacji zmierzającej w kierunku chaosu w systemie prawnym - mówił.

Ocenił, że "podważanie wyroków sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, powołaną w sposób absolutnie zgodny z polską konstytucją, jest prostą droga do chaosu prawnego".

Premier przywołuje stan wojenny

Morawiecki, odnosząc się do spraw sądownictwa, przypomniał, że 13 grudnia przypada rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. - Spotykamy się dzisiaj w szczególnym dniu. Jest to 38. rocznica [wprowadzenia - przyp. red.] stanu wojennego. W stanie wojennym nastąpiło zahamowanie działań demokratycznych. Wszyscy to wiedzą. Wówczas to również bardzo wielu sędziów zostało mianowanych. Sędziowie byli wówczas mianowani przez Radę Państwa PRL - mówił.

Jak wskazywał, "Rada Państwa PRL nie był organem demokratycznym, jest ciałem podległym instytucjom państwa komunistycznego".

- Jestem bardzo ciekaw, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnąłby taki dylemat, (...) gdyby Europejski Trybunał Sprawiedliwości był skonfrontowany z takim hipotetycznym pytaniem, czy to powołująca sędziów Rada Państwa, państwa komunistycznego, totalitarnego, jest bardziej właściwym organem do powoływania sędziów niż Krajowa Rada Sądownictwa (...) z bardzo mocnym mandatem demokratycznym, powołana w tej kadencji, zresztą na wzór rozwiązań hiszpańskich - wskazywał. - Myślę, że odpowiedź jest absolutnie oczywista - stwierdził premier.