"Polska musi być na tyle silna, żeby odstraszała potencjalnych przeciwników"

Morawiecki o zwiększeniu wydatków na służbę zdrowia

22.04 | Mateusz Morawiecki poinformował, że jego rząd dąży do podniesienia wydatków na służbę zdrowie z 4,6 do 6 proc. PKB. - Procentów się nie wkłada do garnka, PKB się nie wkłada na patelnię, ale tak nawet porównując, w czasach poprzedników na służbę zdrowia wydawano 3,7 proc. PKB, dzisiaj to już jest 4,6 proc., a dążymy w kierunku 6 proc. - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że nie można załatwić wszystkiego w ciągu jednej kadencji.

