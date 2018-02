"Umówiliśmy się z przewodniczącym Junckerem na dłuższe spotkanie"





Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że 8 marca spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Jak podkreślił, do tego czasu będzie gotowa "biała księga", w której Polska przedstawi analizę swojego podejścia do uwag i rekomendacji Komisji.

Spotkanie premiera Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Junckerem to efekt ustaleń z piątkowego szczytu Unii Europejskiej, na którym obaj przywódcy mieli krótko rozmawiać na temat kwestii praworządności i uruchomionego przez Komisję artykułu 7 unijnego traktatu.

Spotkanie 8 marca

- Umówiliśmy się z przewodniczącym Junckerem na dłuższe spotkanie, takie jakie miało miejsce półtora miesiąca temu - powiedział premier dodając, że dojdzie do niego 8 marca.

- Do tej pory na pewno gotowa będzie już 'biała księga', gdzie bardzo dokładnie pokażemy rzetelną, podbudowaną prawniczą, dokładną analizę naszego podejścia, punkt po punkcie, do wszystkich rekomendacji i uwag zawartych w rekomendacji czwartej (Komisji Europejskiej dla Polski - red.) - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że "rozmowy były konstruktywne, odbyły się w bardzo dobrej atmosferze".

- Liczę na ten dialog również w przyszłości - zaznaczył.

Jednocześnie jednak przyznał, że "jak się on dalej potoczy, to oczywiście dzisiaj jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby prognozować".

- To, jak dalej będzie przebiegał nasz dyskurs z Komisją Europejskim, w dużym stopniu będzie zależało też od spojrzenia Komisji Europejskiej na naszą białą księgę - dodał.

"Uczta intelektualna" z Timmermansem

W czwartek wieczorem premier spotkał się również z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Jak stwierdził w piątek, wydaje się mu, iż ten coraz lepiej rozumie, dlaczego polski rząd wprowadza zmiany w wymiarze sprawiedliwości.

- Znakomicie zna historię Polski, historię Europy, dyskusja z nim to była prawdziwa uczta intelektualna - powiedział.

- Bardzo ciekawe poruszaliśmy tematy wiążące historię z teraźniejszością - zaznaczył.

- Poprzednim razem mówiłem panu Timmermansowi o tym, dlaczego chcemy reformować wymiar sprawiedliwości i wydaje mi się, że on naprawdę coraz lepiej to rozumie - dodał premier. - Aczkolwiek Komisja ma swoje uwagi do charakterystyki tej reformy - przyznał.

Temperatura sporu "opadła"

Szef rządu stwierdził, że temperatura sporu między polskim rządem a Komisją Europejską opadła.

Odnosząc się do zaplanowanej na przyszły tydzień dyskusji w Radzie UE w ramach uruchomionego przez Komisję artykuł 7, wyraził nadzieję, że temperatura tego spotkanie nie będzie wysoka.

Oglądaj Wideo: tvn24 Premier: dyskusja z Timmermansem to była uczta intelektualna