Zażył cyjanek potasu przed kamerami. Śledczy nie wiedzą, jak go przemycił

9.07 | Zdjęcia z lipca 1995 r. pokazujące tysiące uchodźców pod bazą wojsk ONZ we wsi Potoczari w enklawie Srebrenicy. Na zdjęciach m.in. dowódca oddziałów bośniackich Serbów gen. Ratko Mladić zwany "katem Srebrenicy".

9.07 | Zdjęcia z lipca 1995 r. z enklawy Srebrenicy we wschodniej Bośni, gdzie wojska bośniackich Serbów dokonały ludobójstwa na muzułmanach.

9.07 | 20 lat po wojnie w Bośni (1992-95) w Srebrenicy wciąż odnajduje się kolejne masowe groby, w których Serbowie ukryli ciała ponad ośmiu tysięcy zamordowanych muzułmanów. Do tej pory zidentyfikowano ok. 6,5 tys. zwłok.

Foto: AFP PHOTO / International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia / EastNews | Video: Reuters Archive

Śledztwo nie wykazało, jak Slobodan Praljak zdołał przemycić truciznę