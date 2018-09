Obrazy "ocalałego z krematorium" na wystawie w muzeum Auschwitz





Foto: Muzeum Auschwitz-Birkenau | Video: Muzeum Auschwitz-Birkenau Swoje traumatyczne przeżycia Olère po wojnie przelał na papier i płótna

"David Olere. Ten, który ocalał z krematorium III" – to tytuł monograficznej wystawy prac byłego więźnia Sonderkommando w niemieckim obozie Auschwitz, która 30 października zostanie otwarta w Oświęcimiu.

Chowali cegły z ruin krematorium w Auschwitz do torebki Zarzuty kradzieży... czytaj dalej » - Będzie to największa jak do tej pory ekspozycja ukazująca poruszające malarstwo i rysunki tego artysty. Zobaczyć można niemal całość unikatowej twórczości związanej z traumatycznymi przeżyciami w obozie. Oprócz 19 obrazów ze zbiorów Muzeum Auschwitz na ekspozycji pokazane zostaną 64 prace wypożyczone z Yad Vashem i Lohamei haGetaot w Izraelu oraz Memorial de la Shoah z Francji – zapowiada Muzeum.

Agnieszka Sieradzka, historyk sztuki z działu zbiorów Muzeum Auschwitz, która jest jednym z kuratorów ekspozycji, podkreśla, że David Olere był jednym z nielicznych więźniów Sonderkommando, który przeżył wojnę i o swoich przeżyciach zdecydował się mówić. - Tylko on to niewyobrażalne okrucieństwo, którego był świadkiem, udokumentował w formie obrazów i rysunków. Ta unikatowa kolekcja jest więc niemal jedynym źródłem ikonograficznym tamtych wydarzeń, wykonanych z perspektywy bezpośredniego świadka – powiedziała Sieradzka.

Na wystawie zostaną zaprezentowane kolejne etapy procesu Zagłady, od chwili przybycia na rampę obozową po kremacje ciał. Artysta uwidocznił ludzi w rozbieralni, w komorze gazowej, sceny hali pieców i grzebanie ciał. Zobaczyć można eksperymenty medyczne, torturowanie i zabijanie więźniów przez strażników z SS. - Przeżycia utrwalił zaraz po wojnie w dokumentacyjnych rysunkach, a potem w olbrzymich, krzyczących płótnach, noszących piętno bolesnych przeżyć artysty – dodała.

Zdaniem dyrektora Muzeum Piotra Cywińskiego, "niektórzy odnajdą w kilku obrazach przedwojenną szkołę plakatu, inni zobaczą przerażającą chęć wykrzyczenia treści własnych przeżyć, inni jeszcze dostrzegą przerażającą przestrogę, przywołującą na myśl słowa innego więźnia Sonderkommando, Załmena Gradowskiego: mamy straszne przeczucie, gdyż wiemy!".

Ekspozycję "David Olere. Ten, który ocalał z krematorium III" będzie można oglądać w bloku 21 na terenie byłego obozu Auschwitz I do marca 2019 r.

Rzecznik Muzeum Bartosz Bartyzel poinformował, że placówka posiada obecnie największy w świecie zbiór obrazów namalowanych przez tego autora. We wrześniu ub.r. - dzięki wsparciu ministerstwa kultury - do zbiorów trafiło 18 prac ukazujących zagładę Żydów. Wcześniej posiadała jeden obraz jego pędzla, który ofiarował Serge Klarsfeld, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i wiceszef francuskiej Fundacji Pamięci Szoah.

Artysta w obozie

David Olere urodził się 19 stycznia 1902 r. w Warszawie, gdzie sudiował w Akademii Sztuk Pięknych. W 1918 r. wyjechał do Berlina, a następnie do Paryża, gdzie osiadł na stałe. Należał do tzw. szkoły paryskiej. Pracował dla różnych wytwórni filmowych. Tworzył scenografie, kostiumy i plakaty reklamowe m.in. dla Paramount Pictures, Fox i Gaumont.

Spełnione marzenia byłej więźniarki Auschwitz. "Czysta satysfakcja i radość" Była więźniarka... czytaj dalej » 20 lutego 1943 r. ze względu na żydowskie pochodzenie został aresztowany przez policję francuską i umieszczony w obozie Drancy. Stamtąd 2 marca deportowano go do niemieckiego obozu Auschwitz. Przez cały okres pobytu w obozie pracował w Sonderkommando. 19 stycznia został wraz z innymi więźniami wyprowadzony przez Niemców w Marszu Śmierci na zachód. Trafił do Melk i Ebensee, podobozów KL Mauthausen. Został wyzwolony 6 maja. Wrócił do Paryża. Zmarł w 1985 r.

Fabryka śmierci

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W jego zbiorach znajduje się ponad 4,5 tys. prac artystycznych, które wykonali więźniowie podczas istnienia obozu i po wojnie.