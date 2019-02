Opóźnienia w przebudowie zakopianki. "Szacujemy je na kilka miesięcy"

Video: Konrad Borusiewicz / Fakty po południu

Ciężki początek roku na drogach. Zakopianka tradycyjnie stoi

Była szampańska zabawa, czas na powrót i do rzeczywistości, i do domów. Na południu śnieżyce, w całym kraju gołoledź - to nie są dobre warunki do jazdy. Zwłaszcza, że na wielu głównych trasach jest noworoczny tłok. Zakopianka tradycyjnie niemal stoi.

