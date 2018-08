"Ubrali" 55 rzeźb Abakanowicz w koszulki z napisem "Konstytucja"

55 "Nierozpoznanych" z poznańskiej Cytadeli ubrano w koszulki z napisem "Konstytucja". W ten sposób poznański Komitet Obrony Demokracji chce zwrócić uwagę na - jak to ocenia - łamanie ustawy zasadniczej. - Jeśli ktoś uważa, że słowo "konstytucja" znieważa pomnik, to nie wie, co to słowo oznacza - mówi Sławomir Majdański z KOD-u.

Najpierw ubrano symbole miasta - poznańskie koziołki przy placu Kolegiackim. Potem koszulki naciągnięto między innymi na pomniki Starego Marycha, Karola Marcinkowskiego, Ignacego Łukasiewicza, Golema i postać latarnika.

Gdański Neptun w koszulce "Konstytucja" Od kilku dni w... czytaj dalej » Teraz Komitet Obrony Demokracji poszedł o krok dalej. W sobotę rano kilkanaście osób pojawiło się na Cytadeli i ubrał co drugą rzeźbę z instalacji "Nierozpoznani" Magdaleny Abakanowicz. W ten sposób 55 ze 112 żeliwnych ponad dwumetrowych postaci bez głów włączyło się do ogólnokrajowej akcji koszulkowej w obronie konstytucji.

Powód? "Nagłe ochłodzenie"

- Mam nadzieje, że nie zostaną tak szybko zdjęte. Myślę, że to chwilę pożyje i trochę osób to zobaczy - mówi Aleksandra Różańska z poznańskiego KOD-u, pomysłodawczyni działania.

Jak tłumaczono, rzeźby ubrano "z powodu nagłego ochłodzenia".

- Wszystkich nas nie zamkną. Nie robimy nic złego, nie bezcześcimy. Jeśli ktoś uważa, że słowo "konstytucja" znieważa pomnik, to nie wie co to słowo oznacza - tłumaczył Sławomir Majdański z KOD-u.

Ubierają pomniki w całym kraju

Akcja odbywa się w całej Polsce. W kilkunastu miastach w ostatnich dniach członkowie KOD na pomnikach zawiesili koszulki ze słowem: "Konstytucja". "Ubrali" tak już między innymi podobizny Lecha Kaczyńskiego, Mikołaja Kopernika, Agnieszki Osieckiej, Fryderyka Chopina, ale także fikcyjnych postaci - szczecińskiego marynarza, wrocławskich krasnali, warszawskiej Syrenki, czy Smoka Wawelskiego.