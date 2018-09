"Leżał na chodniku, atakowała go sroka". W kartonie po pizzy trafił w ręce specjalistów

Leżał z otwartym pyszczkiem i rozpostartymi skrzydłami. - Zdenerwowana kobieta mówiła, że właśnie odgoniła srokę, która chwilę wcześniej go atakowała - mówi Olek, który znalazł nietoperza w drodze do pracy. Chwycił go delikatnie przez znalezioną folię po kebabie, wsadził do pudełka po pizzy i oddał zwierzę w ręce specjalistów.

Leżał bez ruchu, rozpostarty na kostce brukowej przy placu Wielkopolskim w Poznaniu. Ewidentnie nie wiedział gdzie uciec. Natknął się na niego Aleksander, mieszkaniec miasta, który we wtorek rano szedł tamtędy do pracy.

Źródło: Aleksander Nietoperz leżał z rozpostartymi skrzydłami

- Wyszedłem ze sklepu spożywczego. Usłyszałem zdenerwowaną kobietę, prosiła o pomoc. Mówiła, że własnie odgoniła srokę, która chwilę wcześniej atakowała i dziobała nietoperza - mówi.

Chciał mu pomóc, choć zdawał sobie sprawę, że lepiej będzie nie dotykać zwierzęcia gołymi rękoma. Znalazł gdzieś obok folię aluminiową, śmieci po zjedzonym kebabie. Chwycił przez nią ssaka i przełożył delikatnie do kartonowego pudełka po pizzy.

- Był sparaliżowany strachem, raczej mało ruchliwy. Przez ścianki było słychać, jak wydaje charakterystyczne dźwięki - opowiada Olek.

W Polskim Towarzystwie Ochrony Przyrody Salamandra dowiedział się, że pomógł "jej" - Już wiemy, że to samiczka mroczka posrebrzanego. O tej porze dnia teoretycznie powinna być w swojej kryjówce. Skoro kręciła się przy niej sroka, to może ona ją wyciągnęła - mówi Julia Kończak.

Opiekunka z Salamandry obejrzała nietoperza z każdej strony, określiła stan "pacjenta" jako ogólnie dobry. - Nie wygląda źle, skrzydła są całe, nie połamane, ale ma ranę na boku, pewnie zostanie u nas parę dni pod obserwacją. Odkazimy ranę, damy pić, a później pewnie wypuścimy - mówi.

Radzi, co zrobić kiedy natkniemy się na podobnego ssaka w potrzebie.

- Jeśli znajdziemy go na ulicy i będzie potrzebował pomocy, zadzwonić po eko-straż. Kiedy w ogrodzie, gdzieś, gdzie może go dosięgnąć na przykład kot - przełożyć do kartonika i położyć w spokojnym miejscu, tak żeby wieczorem mógł spokojnie odlecieć - tłumaczy.

I przestrzega: nigdy nie dotykajmy dzikich zwierząt gołymi rękoma. Zawsze przez materiał lub rękawiczki.