Wywieźli mężczyznę do lasu, tam zmarł. Policjanci przepraszają za kolegów

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów skierował do rodziny zmarłego 36-latka z Pobiedzisk "słowa żalu i przeprosin". Dwójka funkcjonariuszy nie udzieliła pomocy mężczyźnie i wywiozła go do lasu, gdzie zmarł. "Policjanci, jako osoby zaufania publicznego. nie mieli prawa tak się zachować" - oceniono.

Leżał na drodze, wezwano do niego policjantów. Ci zamiast do izby wytrzeźwień zabrali go do lasu i zostawili. 36-latek zmarł.

W tej bulwersującej sprawie głos zabrał też NSZZ Policjantów z Wielkopolski. W niedzielę po południu na stronie związku pojawiło się oświadczenie.

„ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego po zapoznaniu się z materiałami postępowania administracyjnego, dotyczącymi funkcjonariuszki i funkcjonariusza z Komisariatu Policji w Pobiedziskach (KMP Poznań) nie widzi możliwości dalszego pozostawienia ich w służbie w polskiej Policji” – podkreślił w oświadczeniu przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary.

"Słowa żalu i przeprosin"

Według przewodniczącego zarządu czyn, którego dopuścili się policjanci, "z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyczynił się do śmierci młodego, 36-letniego człowieka". "W tym miejscu w imieniu NSZZ Policjantów, kierujemy do Rodziny słowa żalu i przeprosin, dla których jest to ogromna tragedia i żadne słowa tego nie mogą zmienić. Z ludzkiego i zawodowego punktu widzenia tak jednak należało postąpić” – napisał podinsp. Szary.



„Policjanci, jako osoby zaufania publicznego, nie mieli prawa tak się zachować, czym zapewne przyczynili się do spadku zaufania do Naszej Formacji oraz do policjantek i policjantów, których tysiące codziennie wzorowo z narażeniem życia i zdrowia niesie pomoc Polakom i zasługuje na słowa uznania” – dodał.



Szary zaznaczył, że „na kanwie tego kolejnego już tragicznego zdarzenia z udziałem funkcjonariuszy należy nieustannie podejmować w Policji wysiłki, w tym również szkoleniowe, aby w przyszłości nic podobnego się nie wydarzyło”.

Policjanci wywieźli mężczyznę do lasu

W sobotę rano rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że w czwartek w podpoznańskich Pobiedziskach zgłoszono zaginięcie 36-latka. Mężczyzna miał wyjść w środę z domu, nie było z nim kontaktu.

Sprawę zaginięcia zaczęła badać policja. W czwartek po południu, zwłoki mężczyzny znaleziono przy drodze w kompleksie leśnym przy jeziorze Dobre.



Okazało się, że w środę, w „dniu zaginięcia 36-latka, była zgłoszona interwencja policjantom, że ten mężczyzna leżał przy ulicy Poznańskiej (…) policjant z trzyletnim stażem służby i policjantka z rokiem służby w policji wzięli tego półprzytomnego mężczyznę, najprawdopodobniej mocno pijanego, i zamiast wezwać pogotowie, czy odwieźć go na izbę wytrzeźwień – zawieźli go do lasu i tam go zostawili; tam również ten mężczyzna zmarł” – tłumaczył Borowiak.



Nieoficjalnie ustalono, że kiedy doszło do zdarzenia, policjantom kończyła się tego dnia służba.

Ona się przyznała, on nie

Policjantka, która brała udział w tych zdarzeniach, przyznała się do zarzucanych jej czynów. Złożyła też wyjaśnienia.

Policjant podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Prokurator ze względu na "istniejącą realną obawę matactwa" złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

Jak poinformowała Magdalena Prus z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, sąd przychylił się do wniosku o areszt.

