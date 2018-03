Do wybuchu doszło w kamienicy na Dębcu w Poznaniu. Runęły trzy z czterech kondygnacji budynku. Cztery osoby nie żyją. 22 osoby są ranne, wśród nich - dwoje dzieci. Ratownicy sprawdzają, czy pod gruzami nie ma kolejnych poszkodowanych.

Stracili domy w Murowanej Goślinie. Ich działki ma wykupić firma, która odpowiada za gazociąg W wybuchu... czytaj dalej » Do wybuchu doszło przed godziną 8 w budynku wielorodzinnym przy ulicy 28 Czerwca 319.

Z pierwszych informacji wynikało, że nie żyje jedna osoba. Tuż przed godz. 12 straż pożarna poinformowała, że dotarła do kolejnych dwóch osób. Niestety, już nie żyły. Około godz. 14 rzecznik wojewody podał, że w zawalonej kamienicy znaleziono czwartą ofiarę śmiertelną.

- Zdajemy sobie sprawę, że z każdą minutą szanse na odnalezienie żywych osób są coraz mniejsze - powiedział Sławomir Brandt, rzecznik poznańskiej straży pożarnej.

Trafili do szpitali

W wybuchu ranne zostały 22 osoby, w tym troje dzieci. Jak dowiedziała się TVN24, dwoje z nich zostało już wypisanych. Tylko 2-letnia dziewczynka z ogólnymi potłuczeniami przebywa na oddziale chirurgii dziecięcej.

Stan trzech innych poszkodowanych określany jest jako ciężki. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Medycy na miejscu udzielają pierwszej pomocy i kierują rannych do szpitali. Najwięcej, bo siedem osób przewieziono do szpitala w Puszczykowie. Sześć z nich tylko zaopatrzono i wypisano. Jedna osoba z ogólnymi potłuczeniami jest konsultowana przez specjalistów. Jedna z poparzonych osób przebywa w szpitalu im. Jana Pawła II w szpitalu. Pozostałe trafiły do innych poznańskich szpitali.

Oglądaj Wideo: TVN24 Poznań Szpital Dziecięcy o rannych w wybuchu kamienicy

Wciąż szukają rannych

"Zatrzęsły się drzwi, huk był potężny". Relacja Reportera 24 - Wśród ludzi... czytaj dalej » Wiadomo, że zawaliły się trzy kondygnacje kamienicy. Na 18 mieszkań, zniszczeniu uległy cztery - są one zawalone. Strażacy obawiają się, że może runąć frontowa ściana budynku.

Od kilku godzin trwa przeszukiwanie gruzowiska. Niewykluczone, że pod gruzami wciąż mogą być uwięzione osoby. Akcja ratownicza nie jest łatwa. Strażacy muszą bardzo uważać. Teren zawaliska jest niebezpieczny. - Został wyznaczony oficer, który cały czas kontroluje sytuację i sprawdza czy budynek nie grozi zawaleniem - informuje Sławomir Brandt.

Przy kamienicy utworzono specjalną strefę bezpieczeństwa. Na miejsce ściągnięto sprzęt, który pomoże ustabilizować budynek, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Strażacy próbują dotrzeć do osób, które mogą jeszcze być pod gruzami. Udało im się m.in. uwolnić mężczyznę, który był uwięziony pod gruzami. Od początku był z nim kontakt.

Na miejscu są policjanci, którzy przeprowadzają wywiady z mieszkańcami. Próbują ustalić ile w budynku mogło być osób. Ale to wcale nie jest takie proste. W kamienicy było 19 mieszkań. - Liczba osób zameldowanych nie musi się pokrywać z liczbą osób, które mogły tam przebywać - dodaje Brandt.

Zniszczenia są duże:

Wybuch w kamienicy na Dębcu w Poznaniu, runęły trzy z czterech kondygnacji budynku Fot. Paweł Ryba/Kontakt 24

Wybuch w kamienicy na Dębcu w Poznaniu, runęły trzy z czterech kondygnacji budynku Fot. Paweł Ryba/Kontakt 24

Wybuch w kamienicy na Dębcu w Poznaniu, runęły trzy z czterech kondygnacji budynku Fot. Paweł Ryba/Kontakt 24

Wybuch w kamienicy na Dębcu w Poznaniu, runęły trzy z czterech kondygnacji budynku Fot. Paweł Ryba/Kontakt 24

Wybuch w kamienicy na Dębcu w Poznaniu, runęły trzy z czterech kondygnacji budynku Fot. Paweł Ryba/Kontakt 24

Wybuch w kamienicy na Dębcu w Poznaniu, runęły trzy z czterech kondygnacji budynku Fot. Paweł Ryba/Kontakt 24











Sprawdzają zawalisko

Na miejscu pracuje grupa ratowniczo-poszukiwawcza z Poznania. Są też zadysponowane grupy ratowniczo-poszukiwawcze z Warszawy oraz z Łodzi. - Poznańska grupa bardzo szybko dotarła na miejsce i zaczęła prowadzić działania. Natomiast zakładamy, że poszukiwania mogą się przedłużyć i wtedy będzie potrzebne wsparcie. Poza tym jest ujemna temperatura i niedługo trzeba będzie zmienić strażaków - tłumaczy Frątczak.

Obecnie działa tam 30 zastępów straży pożarnej, w sumie 160 ratowników.

"ZATRZĘSŁY SIĘ DRZWI, HUK BYŁ POTĘŻNY" - RELACJA Z WYBUCHU REPORTERA24

Czy to gaz?

Na razie nie wiadomo co było przyczyną wybuchu. - Patrząc na stopień zniszczeń tego budynku wstępnie przyjęto, że mógł to być wybuch gazu, ale pewności jeszcze nie mamy. Na razie nasze działania skupiają się na akcji ratowniczej - mówił na antenie TVN24 Paweł Frątczak.

Jeden z mieszkańców twierdzi, że jego sąsiadka ogrzewała mieszkanie butlą z gazem. - Mieszkała na samej górze. Ale trudno mi powiedzieć czy to coś u niej, czy nie. Ludzie używali gazu do kuchenek. Ja ogrzewałem mieszkanie piecem kaflowym - mówił dziennikarzom jeden z mieszkańców.

Dyrektor gazowni podał, że 10 minut po zdarzeniu odcięto gaz, przeszukano teren pod kątem jakichkolwiek wycieków gazu, czego nie stwierdzono. Poinformował, że budynek 19 lutego przeszedł rutynowy przegląd instalacji, który nie wykazał żadnej nieszczelności. Nie było również żadnych zgłoszeń co do nieszczelności instalacji.

Oglądaj Wideo: TVN24 Poznań Mieszkaniec o wybuchu

Zabrali ich do szpitala

Na miejscu tragedii pojawił się prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. - Dla poszkodowanych zabezpieczyliśmy nocleg na dwa tygodnie. Potem będziemy zapewniać tymczasowe mieszkania. Część osób zrezygnowała z takiego rozwiązania, bo otrzymała pomoc od rodziny - poinformował Jacek Jaśkowiak.

Z kolei zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski poinformował, że osoby nieposzkodowane zostały przewiezione do pobliskiego hotelu. Mają zapewnione schronienie i pomoc służb społecznych oraz pomoc psychologiczną. Pracownicy służb przeprowadzają wywiady z tymi osobami, tak by można było im świadczyć od poniedziałku pomoc materialną i finansową, przygotowaną w takich przypadkach.



Miasto przekazało do akcji koparkę, która pomaga straży pożarnej w prowadzaniu działań - podał Wiśniewski.

Prezydent Poznania o pomocy dla poszkodowanych:

Oglądaj Wideo: TVN24 Poznań Jacek Jaśkowiak o wybuchu w kamienicy na Dębcu

Rzecznik wojewody wielkopolskiego zapewnia, że miejski sztab zarządzania kryzysowego zajmuje się pomocą poszkodowanym. - Na pewno będą potrzebne lokale zastępcze i pomoc psychologiczna - powiedział w TVN24 Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.

Premier jest na bieżąco

"W związku z katastrofą budowlaną w Poznaniu minister Joachim Brudziński na bieżąco przekazuje informacje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu" - poinformował w niedzielę rano Wydział Prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.





W Poznaniu trwa akcja ratownicza po tym, jak przed godziną 8:00, doszło do katastrofy budowlanej. Minister @jbrudzinski na bieżąco przekazuje informacje premierowi @MorawieckiM, które otrzymuje od komendanta głównego PSP i wojewody wielkopolskiego https://t.co/2rRQfC0kk1pic.twitter.com/cKfIFAYCSC — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) 4 marca 2018