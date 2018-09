Jest warty 12,5 tysiąca euro, zniknął w Holandii. Odnalazł się pod Poznaniem

Schował rower do bagażnika i poszedł coś zjeść. Kiedy wrócił, jednośladu już nie było. Holender stracił rower, który powstał na jego specjalne zamówienie. Takiego nie miał nikt. Po dwóch miesiącach rower odnalazł się w podpoznańskiej Rokietnicy.

Wyprzedzał na wzniesieniu, na podwójnej ciągłej. Omal nie doszło do zderzenia Wyprzedzał na... czytaj dalej » Rower skradziony w Holandii odnalazł się w sklepie rowerowym w Rokietnicy (woj. wielkopolskie).

Ale po kolei. W czerwcu pewien Holender zgłosił kradzież z włamaniem do swojego renault. W samochodzie miał pięć rowerów spiętych linką zabezpieczającą. Jeden z nich był warty 12,5 tysiąca euro.

- To rower marki Specialized S-Works, skonfigurowany pod indywidualne zamówienie właściciela. Model, rozmiar oraz jego malowanie i akcesoria powodują, że jest jedynym egzemplarzem na świecie - tłumaczy Piotr Garstka z wielkopolskiej policji.

Mężczyzna zgłosił kradzież, ale holenderska policja nie zrobiła nic, by odnaleźć rowery. Dlatego poszkodowany zaczął działać na własną rękę. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie roweru i informacja, że został skradziony.

Na efekty trzeba było poczekać dwa i pół miesiąca.

Źródło: Wielkopolska policja Właściciel odebrał rower osobiście

Przyjechał po swój rower

Do Holendra zgłosił się obywatel Litwy, który poinformował, że skradziony rower można kupić w Polsce. Ogłoszenie o sprzedaży znalazł na stronie internetowej sklepu z podpoznańskiej Rokietnicy.

Myszak zniknął w nocy. "Ślady kopyt się urywają i zaczynają ślady kół" Był ulubieńcem... czytaj dalej » Holender poprosił o pomoc ambasadę w Warszawie. Urzędnicy poinformowali polską policję.



- Policjanci z komisariatu w Tarnowie Podgórnym po uzyskaniu informacji, że w sklepie znajduje się rower mogący pochodzić z przestępstwa zgłoszonego na terytorium Holandii, przeszukali sklep oraz miejsce zamieszkania właściciela sklepu – podał Garstka.

Policjantom udało się odzyskać skradziony rower. Jego właściciel przejechał 900 kilometrów, żeby odebrać swoją własność.

"Tak, tak, tak! Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Dziś pojechałam do Polski po mój skradziony rower. Co za historia, co za podróż. Odzyskałem swój rower, to wspaniałe uczucie" - napisał na jednym z portali społecznościowych.



Trwa ustalanie, w jaki sposób skradziony w Holandii rower znalazł się w sklepie w Rokietnicy.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.