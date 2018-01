Nietypowy widok czekał na przechodniów przy ulicy Polnej w Poznaniu. Na parkingu stał tam samochód z napisami zrobionymi sprayem. To jednak nie akt wandalizmu, a dzieło szczęśliwego taty.

Na bokach samochodu różowym sprayem wymalował "Jestem tatą" i serduszka. Na masce - "jestem tatusiem". W taki nietypowy sposób wyraził radość ojciec dziewczynki, która przyszła na świat w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Polnej w Poznaniu.

Jego auto zauważyli pracownicy szpitala. Zdjęcie samochodu wrzucili na fanpage szpitala. "Na Polnej rocznie rodzi się aż 7600 dzieci. Ale takie coś widzieliśmy po raz pierwszy" - napisali.

"Pępkowe tatę poniosło"

Pod zdjęciem szybko pojawiła się lawina komentarzy. "Taki tata to skarb", "super tata", "tata oszalał ze szczęścia", "chyba pępkowe tatę poniosło" - pisali internauci.

Głos zabrała też położna ze szpitala: "Ojcowie potrafią być szaleni. Kiedyś jeden wyszedł przed szpital i odpalił fajerwerki".

Zakonnice dreptały w Dzień Pingwina. "Wychodziły" 5 milionów złotych Dominikanki,... czytaj dalej » Znalazła się też mama: "Z radością mogę oznajmić iż to mój kochany Skarb przyjechał po nas tym samochodem. Jestem dumna i szczęśliwa... Przy okazji dziękujemy za życzenia, córeczka nam rośnie. W domku również takie same powitanie było" - napisała pani Joanna.

Niespodzianka nie tylko przed szpitalem

Udało nam się dotrzeć do szczęśliwych rodziców. Witalij Miszczenko, sprawca całego zamieszania, zapewnia, że to nie efekt "pępkowego": - To moje pierwsze dziecko, stąd takie moje szczęście.

Jak dodaje, żona zupełnie się tego nie spodziewała. Samochód zobaczyła, gdy wychodziła z małą ze szpitala. - Była bardzo zdziwiona.

Podobna niespodzianka czekała na nią w domu: - Rozrzuciłem wszędzie dużo baloników i wymalowałem serduszka na wszystkich szybach - mówi.

Różne reakcje na narodziny

Hanna Walkowiak, zastępca rzecznika szpitala i administratorka konta na Facebooku nie przypomina sobie podobnej niespodzianki przygotowanej przez szczęśliwego tatę. Reakcje zwykle są inne: - Raczej częściej szok i ewentualne omdlenia - śmieje się.

Prof. Krzysztof Szymanowski od lat kierujący oddziałem porodowym, przypomina sobie sytuacje sprzed 18 lat. - Mąż naszej pacjentki był Holendrem. Po porodzie wchodzimy na sale, a tam a cały pokój w wycinkach gazet z artykułami w językach angielskim i holenderskim: "dnia tego i tego, w tym szpitalu urodziło się dzieło mistrzów holendereskich" - wspomina.

Jak dodaje, najczęściej tatusiowie po prostu płaczą. - Tłumaczą nam, że nie myśleli, że wzruszą się taką kruszynką.