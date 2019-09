Zderzyła się z motocyklistą i nawet się nie zatrzymała

Video: MZK Zielona Góra

Zielona Góra: Zahamował tuż przed autobusem. Monitoring z...

13.08. | Zajechał drogę kierowcy autobusu i zmusił go do gwałtownego hamowania. Kilkoro spośród pasażerów upadło, a jedna z pasażerek, 70-letnia kobieta, trafiła badania do szpitala. Kierowca przekonywał policjantów, że nagle na drogę wybiegł mu pies. Tyle, że na nagraniach go nie widać.

