Z kliniki medycyny naturalnej trafiła do szpitala, tam zmarła. Są wyniki sekcji i pierwsze zarzuty

Oświadczenie kliniki, w której leczyła się kobieta

24.01| 36-latka trafiła do poznańskiego szpitala prosto z kliniki medycyny integracyjnej. Tam stwierdzono u niej zatrzymanie krążenia. Kobiety nie udało się już uratować. Jak podają lekarze ze szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, kobiecie najprawdopodobniej podano w klinice dimetylosulfotlenek. - To substancja o działaniu toksycznym, ma działanie paraliżujące, podobne do działania pestycydów - informuje Stanisław Rusek, rzecznik placówki. Sprawę bada prokuratura.

