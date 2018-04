W poniedziałek w poznańskim sądzie rejonowym ruszył proces przeciwko czterem funkcjonariuszom policji, oskarżonym o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w związku ze sprawą zabójstwa 21-letniej kobiety w Żernikach (Wielkopolskie).

Nie zapewnili Monice ochrony, zginęła od ciosów byłego partnera. Proces policjantów jednak w Poznaniu Poznański sąd nie... czytaj dalej » Monika G. została zamordowana w marcu 2016 roku w Żernikach przez swojego byłego partnera Sławomira B. Wcześniej, obawiając się o swoje zdrowie i życie, kilka razy prosiła policję o pomoc. Bezskutecznie.

Kobieta składała zawiadomienie w sprawie psychicznego i fizycznego znęcania się nad nią przez Sławomira B. Prosiła też o interwencję w związku z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Sławomir B., poszukiwany po dokonaniu zbrodni, popełnił samobójstwo.

Akt oskarżenia przeciwko czterem policjantom skierował w połowie listopada ub. roku do poznańskiego sądu rejonowego Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Po śmierci kobiety i wewnętrznej kontroli w policji, odwołane zostało kierownictwo komisariatu na poznańskim Nowym Mieście.

Jednak w Poznaniu

Pod koniec ub. roku poznański sąd zwrócił się jednak do Sądu Najwyższego o przekazanie tej sprawy do innego sądu rejonowego - w innej dzielnicy bądź mieście. Wniosek motywowany był "dobrem wymiaru sprawiedliwości" i tym, że "sprawa dotyczy policjantów z Nowego Miasta, czyli terenu właściwości sądu rejonowego, a więc mogłoby powstać przekonanie, że sąd nie jest w tej sprawie obiektywny".

Sąd Najwyższy nie uwzględnił jednak tego wniosku i proces rozpoczął się w poniedziałek rano, w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Tuż po godz. 9 odczytano akt oskarżenia oraz wcześniejsze zeznania policjantki Marzeny L. Kobieta nie przyznaje się do winy. Odpowiada tylko na pytania swojego obrońcy.

Zarzuty dla policjantów

Monikę zamordowano, choć prosiła o pomoc. Wniosek o uchylenie immunitetu prokuratorowi Prokuratura... czytaj dalej » W związku z zabójstwem Moniki G. w Żernikach, prokuratura zarzuciła Marzenie L., policjantce, która prowadziła postępowanie o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad Moniką G., że nie dopełniła ciążących na niej obowiązków służbowych: nie przekazała ona dwóch wniosków pokrzywdzonej Moniki G. o udzielenie jej środków ochrony i pomocy komendantowi wojewódzkiemu policji w Poznaniu. "W ten sposób oskarżona działała na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonej" - podała Prokuratura Krajowa. Taki sam zarzut usłyszał Paweł I., który nadzorował postępowanie prowadzone przez Marzenę L. Funkcjonariuszom grożą kary do 3 lat więzienia.

O przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy w dokumentach zostało z kolei oskarżonych dwóch innych funkcjonariuszy: Krzysztof W. i Piotr R. Pierwszy z policjantów prowadził, drugi nadzorował postępowanie dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej Moniki G. przez jej byłego partnera, do którego doszło w lutym 2016 roku. W toku tego postępowania sporządzili oni cztery notatki urzędowe, ostatnią datowaną na dwa dni przed zabójstwem Moniki G.

- W notatkach tych oskarżeni policjanci udokumentowali przeprowadzenie czynności, które faktycznie nie miały miejsca. W ten sposób poświadczyli nieprawdę, co do okoliczności podjęcia próby zatrzymania i wykonania czynności procesowych z udziałem Sławomira B - informowała Prokuratura Krajowa. Funkcjonariuszom grożą kary od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

CZYTAJ WIĘCEJ O USTALENIACH DZIENNIKARZY ŚLEDCZYCH TVN24.PL

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.