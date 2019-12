Operator monitoringu pomógł w złapaniu sprawcy rozboju. "Śledził każdy jego krok"

Foto: Straż Miejska w Poznaniu Video: TVN 24 Poznań

Poznań: brutalne pobicie na ulicy Półwiejskiej

05.12. | Podszedł do idącego z naprzeciwka mężczyzny i pięścią uderzył go w twarz. Gdy ten upadł na chodnik, wyrwał mu sakiewkę. Potem jeszcze wrócił, by zabrać telefon. Daleko nie uciekł - dzięki operatorowi monitoringu zatrzymano go po 12 minutach.

