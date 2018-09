Wybiegli z radiowozu, pobiegli za porsche. Nowe nagranie z pościgu





Jeździł porsche po poznańskim rynku jak po torze wyścigowym. Taranował restauracyjne ogródki, za nic miał ludzi, którzy w popłochu przed nim uciekali.

Szalał na deptaku i zamkniętym placu. Pościg za czarnym porsche w Poznaniu W niedzielę rano... czytaj dalej » Na poznańskim rynku sceny jak z filmu akcji. W niedzielę rano kilka radiowozów ścigało kierowcę czarnego porsche.

Jedna z restauracji pokazała nagranie z monitoringu, na którym widać fragment pościgu. Co dokładnie?

Kamera nagrała, jak 47-latek zatrzymał się na chwilę. Tuż za nim stanęły dwa radiowozy.

Z jednego z nich wyskoczyło trzech policjantów. Funkcjonariusze podbiegli do porsche. Wtedy kierowca znów ruszył. Staranował tablicę z menu i pojechał dalej.

A policjanci? Znów ruszyli w pościg.

47-latek daleko jednak nie uciekł - na końcu ulicy Wrocławskiej na drodze stanęły mu łańcuchy i słupki. Mężczyzna skręcił w lewo i próbował wjechać do parku Chopina. Próba staranowania bramy jednak mu się nie udała - samochód utknął między metalowymi prętami. Tam policjanci wybili szybę od strony kierowcy i wyciągnęli go z auta.

Usłyszy zarzuty

Jeszcze dziś prokurator przesłucha kierowcę porsche. Mężczyzna, mieszkaniec powiatu poznańskiego, został przebadany na obecność alkoholu w organizmie. Był trzeźwy. Nie potrafił powiedzieć policjantom, dlaczego uciekał. Co więcej, twierdzi, że... to nie on siedział za kółkiem. Samochód nie był kradziony.

Jak podaje policja, mężczyźnie najpewniej zostanie przedstawionych pięć zarzutów: uszkodzenie mienia, stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia dla wielu osób, niezatrzymanie się do kontroli, próby przejechania policjanta, czyli naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

W czasie pościgu uszkodzone zostały trzy radiowozy: dwa policyjne i jeden straży miejskiej.

