Pracownicze Plany Kapitałowe to niższe pensje i mniejsze wydatki na zakupy w sklepach, ale z drugiej strony rosnące oszczędności, co ma znaczenie dla państwa (pieniądze na inwestycje) oraz wyższe emerytury w przyszłości - tak wynika z komentarza ekspertów banku BZ WBK do rządowej reformy emerytur. Zmiany częściowo mogą osłabić negatywne skutki obniżenia wieku emerytalnego. czytaj dalej »