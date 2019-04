Policja wydała list gończy za ratownikiem medycznym. "Zarzuty za pobicie pacjenta"

Miało być ich trzech. Jak mówi prokurator, "wspólnie i w porozumieniu" uczestniczyli w pobiciu pacjenta na terenie szpitala Centrum Medycznego HCP w Poznaniu. Jeden ratownik medyczny stawił się na wezwanie śledczych, ale dwóch pozostaje nieuchwytnych. Jednego z nich - Pawła Osuchy - policja szuka teraz listem gończym.

Sytuacja, przez którą policjanci poszukują dwóch mężczyzn, rozegrała się w 2017 roku na terenie szpitala Centrum Medycznego HCP.

Opisuje ją poznańska "Gazeta Wyborcza": Karetka przywiozła do szpitala pijanego mężczyznę, którego znaleziono na ulicy. Kiedy ocknął się w szpitalu, miał pocięte ubrania, z kieszeni zniknął telefon. Trzech ratowników miało go wtedy pobić, przewrócić na ziemię, kopać po całym ciele.

Pacjent złożył zawiadomienie o pobiciu.

Prokuratura wszczęła, ale szybko umorzyła śledztwo. Pobity mężczyzna napisał więc zażalenie. Po zeznaniach jednego z ratowników śledczy zdecydowali się wznowić postępowanie.

- Nie udało się zebrać dowodów przekonujących i wskazujących na winę podejrzanych. Po uchyleniu tej decyzji przeprowadzono jednak dalsze postępowanie dowodowe, gdyż udało się uzyskać wyjaśnienia jednego z podejrzanych, który opisał przebieg tego zdarzenia i na tej podstawie udało się postawić im zarzuty - potwierdza Michał Smętkowski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Postępowanie zawieszone. Brakuje dwóch podejrzanych

Chodzi o zarzuty dotyczące udziału w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Usłyszeli je Wojciech N. i Paweł Osucha. Bartłomiej D. od samego początku był już nieuchwytny dla śledczych i nie stawił się na wezwanie do prokuratury, dlatego nie udało mu się ich przedstawić. Śledczy poszukują go na własną rękę. Teraz zniknął również Osucha - stąd list gończy.

- Wojciech N. jest na miejscu, ale ponieważ dwóch podejrzanych nie ma, a sprawa powinna być rozpoznawana łącznie, postępowanie zostało chwilowo zawieszone - tłumaczy Michał Smętkowski.

"Gazeta Wyborcza" wylicza konflikty z prawem, jakie w przeszłości miał jeden z podejrzanych. Paweł Osucha w 2009 roku został skazany za posiadanie narkotyków, mężczyzna dostał wyrok w zawieszeniu.

Dziennikarz "GW" wskazuje też, że to właśnie Osucha był dyspozytorem, który odmówił wysłania karetki do 14-letniej Nikoli. 23 sierpnia 2017 roku dziewczyna paliła ze znajomymi marihuanę, bardzo źle się poczuła. Trafiła do szpitala w stanie krytycznym, po ośmiu dniach zmarła. Śledczy twierdzą, że oprócz marihuany dziewczyna zażywała też dopalacz.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złożył w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyspozytora. Jak dotąd jednak sprawa nie ruszyła, śledczy czekają na opinię biegłych.

W trakcie aktualnego śledztwa o pobicie nietrzeźwego przez trzech ratowników dodatkowo wyszło na jaw, że Osucha kilka miesięcy przed szpitalną bójką popełnił bliźniacze przestępstwo: pobił innego chorego, dokładnie w tej samej placówce.

W pierwszej instancji dostał za to karę sześciu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności i trzy lata zakazu wykonywania zawodu ratownika medycznego. Osucha odwołał się i sąd zawiesił wykonanie kary na dwa lata, nie uchylił natomiast zakazu dotyczącego pracy ratownika.