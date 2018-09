Kilkanaście pożarów w półtorej godziny. Podejrzany zgłosił się sam

Chodził po ulicach Poznania i podpalał śmietniki oraz wiaty. Nagrały go dwie kamery monitoringu, mimo to przez tydzień był nieuchwytny. Podpalacza szukała policja. Do komisariatu zgłosił się mężczyzna, który twierdzi, że to jego widać na opublikowanych nagraniach. 34-latek jeszcze nie został przesłuchany.