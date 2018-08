"Byliśmy już w samolocie, okazało się, że jest usterka". Od piątku czekają na lot





Czekają na wylot na urlop Foto: TVN24.pl Video: tvn24 Czekają na wylot na urlop Mieli wypocząć, na razie tylko się stresują. I to nie w wymarzonej Bułgarii, a na poznańskim lotnisku. Od czterech dni grupa turystów czeka na na swój lot do Bułgarii. Nie wiedzą kiedy i czy w ogóle polecą. Powód? Usterka samolotu. zobacz więcej wideo »

Foto: TVN24.pl | Video: tvn24 Czekają na lot

Mieli wypocząć, a na razie stresują się na poznańskim lotnisku. Od czterech dni grupa turystów czeka na swój lot do Bułgarii. Powód? Usterka samolotu.

Autokar spadł ze skarpy, trzy osoby nie żyją. Kierowca aresztowany Na trzy miesiące... czytaj dalej » Nie tak wyobrażali sobie urlop w Bułgarii. Od piątku grupa turystów czeka na lot do Burgas.

- Byliśmy już w samolocie, kiedy okazało się, że musimy go opuścić ze względu na usterkę silnika - mówiła TVN24 Aleksandra Kurowska, jedna z pasażerek.

Informacje o problemach technicznych potwierdził w sobotę rzecznik prasowy linii lotniczych Small Planet. W rozmowie z Kontaktem24 poinformował również, że cały czas pracują nad zorganizowaniem innego samolotu.

Sęk w tym, że od piątku minęły cztery dni, a turyści wciąż nie dotarli do celu. Co prawda biura podróży zapewniły im noclegi w poznańskich hotelach, ale to nie rekompensuje straconego czasu.

I nerwów, a tych nie brakuje.

- Jest ciężko, bo na lotnisku jesteśmy z dwójką dzieci. Syn ma 3 lata, córka 9 miesięcy. I nie wiemy nic - mówiła jedna z kobiet czekających na lot.

- Nikt się nami nie interesuje. Biuro podróży wysyła sprzeczna informacje - skarży się kolejna osoba.

"Opóźniony", a nie "odwołany" lot

31-latek utonął w jeziorze Licheńskim. Wcześniej miał pić alkohol Miał pić nad... czytaj dalej » Kiedy turyści polecą? Mieli w niedzielę o 12, ale nic z tego nie wyszło. Kolejny termin: dziś o 17.25. O godzinie planowanego wylotu, turyści dowiedzieli się z sms-ów, które przesłały biura podróży.

Czy to już ostateczny termin? Turyści mają nadzieję, że tak. Wiadomo, że ich samolot pojawił się już na tablicy odlotów, a część osób jest już po odprawie.

Niektórzy turyści zrezygnowali już z wycieczki. Głównie ci, którym w piątek kończy się urlop.

- Część osób miała wypoczynek zaplanowany na 8 dni, inni na dwa tygodnie. Ci, którzy mieli krótszy urlop, zrezygnowali - opowiada jedna z pasażerek.

Ci, którzy nie polecieli, zapowiadają, że będą dochodzić swoich praw, bo zapłacili za wycieczkę, która ich zdaniem się nie odbyła.

