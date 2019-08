76-letni mężczyzna na 11. piętrze wpadł do szybu windy, nie żyje

Video: tvn24

Pożar w windzie w jednym z bloków w Gdańsku

30.05| - Było to podpalenie. Nieznany na tę chwilę sprawca do dźwigu włożył m.in. wycieraczki, opony od roweru, stary fotel. To wszystko podpalił i uruchomił windę, która jeździła z piętra na piętro - mówi asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Kilka osób trafiło do szpitala w tym dwoje dzieci. Policja szuka sprawcy.

