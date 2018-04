Najpierw w wypadku stracił zdrowie, potem w kamienicy na Dębcu zginęła jego mama. 12-letni Kacper próbuje poukładać na nowo swój świat. Na początek sam musi wrócić do zdrowia, a to kosztuje. Dlatego jego koledzy z poznańskiej szkoły muzycznej organizują dla niego koncert charytatywny. To już dziś. Każdy może przyjść i wrzucić do skarbonki datek.

Znika kamienica na poznańskim Dębcu. Do 9 kwietnia nie będzie po niej śladu Trwa rozbiórka... czytaj dalej » Kacper ma 12 lat. Chłopak próbuje poradzić sobie z wielką tragedią jaka go spotkała. Miesiąc temu jego mama zginęła w kamienicy na Dębcu. Po wybuchu z ich mieszkania został tylko gruz.

W chwili eksplozji Kacpra nie było w kamienicy. Przebywał w poznańskim szpitalu, gdzie dochodził do zdrowia po wypadku samochodowym. Teraz 12-latek leczy się w specjalnym ośrodku pod Poznaniem.

"Kacper, gramy dla Ciebie"

W obliczu tej tragedii, Kacper nie jest sam. O nastolatku pamiętają jego koledzy ze szkoły podstawowej. Jeden z nich uczy się w poznańskiej szkole muzycznej. To on zaproponował znajomym organizację koncertu charytatywnego.

- Wymyśliliśmy ten koncert, ponieważ poruszyła nas historia Kacpra i uznaliśmy, że musimy coś dla niego zrobić. Młodzież bardzo chętnie się do tego zgłosiła. Wszyscy chcieli grać. Każdy z nich zagra to, co lubi i potrafi. Z wielkim zapałem do tego ruszyli - opowiada Agnieszka Rybak-Starczak, mama jednego z uczniów.

Co usłyszymy podczas koncertu? - Zagramy muzykę programową. To będą znane, klasyczne utwory. W ten sposób chcemy zebrać pieniądze na leczenie Kacpra. Wiemy, że jego rehabilitacja długo potrwa. Niewykluczona jest też operacja plastyczna - mówi TVN24 jeden z młodych muzyków.

Jak można pomóc?

Żeby wesprzeć Kacpra wystarczy przyjść na koncert charytatywny. Impreza odbędzie się 4 kwietnia o godz. 19 w auli szkoły muzycznej przy ul. Solnej 12. Wstęp jest darmowy, ale na sali będą wolontariusze z puszkami, do których będzie można wrzucić datki na leczenie 12-latka. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na rehabilitację Kacpra.

- Marzy nam się, żeby ta sala była pełna. Będziemy bardzo wszystkich zachęcać do tego, by byli hojni - dodaje Rybak-Starczak.

Źródło: Szkoła Muzyczna w Poznaniu Grają dla Kacpra

