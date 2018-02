Najpierw mieli podstępnie zwabiać, potem wykorzystywać ich trudną sytuację. Tak młode kobiety trafiały do agencji towarzyskich w Szczecinie i Berlinie. Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Właśnie skierowano akt oskarżenia do sądu.

Działali w Szczecinie i Berlinie. Podstępem mieli zwabiać kobiety, a potem wykorzystując ich trudną sytuację zmuszać do prostytucji.

Na czele grupy, według prokuratury, stała Alicja D.H. W prowadzeniu "biznesu" mieli jej pomagać Paweł D. i Paweł M.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu właśnie skierowała przeciwko nim akt oskarżenia.

Zaczęło się od spotkania

Śledczy wpadli na trop grupy dzięki młodej kobiecie ze Szczecina, która w listopadzie 2012 roku trafiła do Berlina. A zaczęło się niewinnie. - Umówiła się na spotkanie z mężczyzną, który pod pozorem załatwienia prywatnych spraw zachęcił ją do wspólnego wyjazdu do Berlina. Tam kobieta, nie mając środków na powrót do kraju, została nakłoniona do pracy w agencji towarzyskiej - poinformowała Magdalena Mazur-Prus, rzecznik Prokuratury Okręgowego w Poznaniu.

Było ich więcej

Podczas śledztwa ustalono dane kilku innych kobiet, które również miały zostać "zwerbowane" do pracy w agencji.

- Niejednokrotnie kobiety były doprowadzane przemocą i groźbą bezprawną do uprawiania prostytucji. Ustalono również, że prostytuowanie się odbywało się według ściśle określonych reguł - mówi Mazur-Prus.

Kobiety świadczyły usługi w wyznaczonych miejscach w Berlinie. Niekiedy dowożono je do klientów. Osoby zaangażowane w ich transport i ułatwiające kontakty pobierały za to opłaty.

Z zarzutami

W akcie oskarżenia Alicji D.H. prokuratorzy zarzucili kierowanie grupą, zmuszanie kobiet do prostytucji, ułatwianie jej oraz czerpanie z tego korzyści. Jest również oskarżona o handel ludźmi.

A co z jej pomocnikami? - Paweł D. i Paweł M. zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo - dodaje Mazur-Prus.

Oskarżeni nie przyznają się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech.

Do odrębnego postępowania zostały wyłączone materiały dotyczące udziału nieustalonych dotychczas osób w zorganizowanej grupie przestępczej.



