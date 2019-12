"Ciągle mamy wspaniałych, niezależnych sędziów"

Dwóch przedstawicieli chińskiej ambasady zostało potajemnie wydalonych ze Stanów Zjednoczonych po tym, jak wtargnęli do bazy w Wirginii, w stacjonują siły specjalne - napisał w niedzielę "New York Times", powołując się na źródła związane ze sprawą. Według dziennika, to prawdopodobnie pierwsze wydalenie chińskich dyplomatów podejrzewanych o szpiegostwo od ponad 30 lat. czytaj dalej »