Video: TVN24/ Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Incydent w poznańskim tramwaju

On miał ciemniejszą karnację, ona chustę na głowie. Do tego rozmawiali po niemiecku. To nie spodobało się dwóm pasażerom poznańskiego tramwaju. Mężczyźni zwyzywali parę z dzieckiem. Krzyczeli, że "Polska jest dla Polaków". Kazali im też "wypi****lać". Na szczęście zareagował motorniczy.

