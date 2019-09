Zwłoki noworodka w pustostanie. Matkę namierzyli dzięki torbie

Foto: Lubuska Policja Video: TVN24 Poznań

Prokuratura o śmierci noworodka

5.07| Gdy 30-latka trafiła do szpitala, jej dziecko już nie żyło. Chłopiec zginął piętnaście minut po porodzie. Jego zwłoki znaleziono w mieszkaniu. Prokuratura: wygląda na to, że mamy do czynienia z dzieciobójstwem.

