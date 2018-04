Złodzieja ruszyło sumienie. Oddał telewizor, który ukradł





Złodzieja ruszyło sumienie. Oddał telewizor, który ukradł Foto: TVN 24 Poznań Video: TVN 24 Poznań Złodzieja ruszyło sumienie. Oddał telewizor, który ukradł 23.04. | Wykorzystał remont budynku szkoły w Gorzowie Wielkopolskim i po rusztowaniu wszedł do góry, wyłamał okno i - wraz z kolegą - wyniósł telewizor. Ale po blisko miesiącu, złodzieja dopadły wyrzuty sumienia. I w dzień egzaminów gimnazjalnych podrzucił do szkoły karton, w którym oddał skradziony sprzęt. A wraz z nim list z przeprosinami. zobacz więcej wideo »

Wykorzystał remont budynku szkoły w Gorzowie Wielkopolskim i po rusztowaniu wszedł do góry, wyłamał okno i - wraz z kolegą - wyniósł telewizor. Ale po blisko miesiącu złodzieja dopadły wyrzuty sumienia. I w dzień egzaminów gimnazjalnych podrzucił do szkoły karton, w którym oddał skradziony sprzęt. A wraz z nim list z przeprosinami.

Okradł zakrystię, po czym zwrócił łup. Miesiąc później wpadł ponownie Nic go nie... czytaj dalej » Do kradzieży telewizora ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim doszło w nocy z 24 na 25 marca. Dwójka złodziei wspięła się po rusztowaniu i wyłamała okno na pierwszym piętrze. Jeden z nich wszedł do środka i wyniósł telewizor, drugi stał na czatach. Wszystko nagrały szkolne kamery.

Dyrektorka zgłosiła kradzież policji i przekazała funkcjonariuszom nagrania. Od tego momentu policjanci szukali sprawców włamania z kradzieżą. I szukają ich nadal. Ale w międzyczasie do szkoły wrócił skradziony telewizor.

Bali się otworzyć

- 18 kwietnia, w dniu egzaminu, a konkretniej w noc go poprzedzającą, podrzucona została nam paczka - mówi Jolanta Sikora, dyrektorka szkoły.

Od początku podejrzewano, że to może być telewizor, ale ze względów bezpieczeństwa paczki nie otwierano. O tajemniczym pakunku powiadomiono policję. I to na komisariacie okazało się, że faktycznie, w środku jest skradziony ze szkoły sprzęt. Ale nie tylko. W środku był też list z przeprosinami.

Ukradli... kościelny dzwon Z dzwonnicy... czytaj dalej » - Osoba ta pisze o sobie "to ja złodziej" i że oddaje telewizor, jako że ma wyrzuty sumienia. Przyznaje się, że ukradł i że zrobił to pod wpływem alkoholu. A teraz się wstydzi - wyjaśnia dyrektorka szkoły.

Policja nadal ich szuka

Dla policjantów sprawa jednak nie jest zakończona. - Nadal mówimy o kradzieży z włamaniem i nadal poszukujemy sprawców czy też sprawcy tego przestępstwa - podkreśla Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.

Co więcej, dzięki temu, że telewizor zwrócono, policja dysponuje w sprawie nowymi materiałami. - Ślady zostały zabezpieczone zarówno w marcu, kiedy mieliśmy informacje o samym czynie, a także teraz, kiedy sprzęt został zwrócony - tłumaczy Jaroszewicz.

Za kradzież z włamaniem sprawcom grozi nawet 10 lat więzienia.