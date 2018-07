Złapał kaczkę w parku, zatrzymała go policja





Policja zatrzymała mężczyznę, który przy stawie na poznańskim Morasku złapał i zabrał jedną z małych kaczek. - Mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie, prawdopodobnie jeszcze we wtorek usłyszy zarzuty - mówi Marta Mróz z policji.

Na filmie widzimy mężczyznę, siedzącego przy stawie. Najpierw karmił ptaki, prawdopodobnie dlatego, żeby zdobyć ich zaufanie. Próbował łapać je niejednokrotnie, na początku to mu się nie udawało. Aż w końcu chwycił kaczkę tak, że nie miała szans uciec. Na nagraniu widać, jak trzyma ją kurczowo i z nią odchodzi.

- Zrobił to w biały dzień, na oczach dzieci - nie dowierzał Michał Dąbrowski z TOZ.

Złapany po kilku godzinach

Jak mówi Michał Dąbrowski, samo łapanie i złośliwe straszenie ptaków można uznać za złamanie przepisu o znęcaniu się nad zwierzętami. I taki też zarzut usłyszy mężczyzna.

Jak mówi Michał Dąbrowski, samo łapanie i złośliwe straszenie ptaków można uznać za złamanie przepisu o znęcaniu się nad zwierzętami. I taki też zarzut usłyszy mężczyzna.

- Policjanci, którzy w poniedziałek otrzymali zgłoszenie w tej sprawie, natychmiast zajęli się poszukiwaniem sprawcy. Udało się go zatrzymać przed godziną 14. Trwają teraz czynności mające na celu ustalenie okoliczności i przebiegu zdarzenia - mówi Marta Mróz z poznańskiej policji.

Zatrzymany to 68-latek. Przebywa na razie w policyjnym areszcie. Jak podkreśla Mróz, kluczowe w sprawie będą zeznania świadków, którzy widzieli zachowanie mężczyzny. - Mężczyźnie zamierzamy przedstawić zarzuty za złamanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt - wyjaśnia.