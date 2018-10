Zawiązał jej oczy, zaprowadził na działki i zgwałcił. Teraz stanie przed sądem





Porwał ją, gdy wracała ze szkoły. Zamknął w altance i tam kilka razy zgwałcił. Potem wyprowadził ją z ogródków działkowych i kazał iść prosto do domu nie oglądając się za nim. Do sądu w Zielonej Górze trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko 29-latkowi. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Porwał 8-latkę i "doprowadził do innych czynności seksualnych". Szukają pedofila Mężczyzna miał... czytaj dalej » Dramat rozegrał się 7 lutego 2018 roku w Zielonej Górze. Dziewczynka wracała ze szkoły do domu. W okolicach terenów zielonych i działek ogrodniczych podszedł do niej mężczyzna i chwycił ją za ubranie.

- Powiedział do niej, że jeśli chce żyć, to ma się nie odzywać - wyjaśnia Zbigniew Fąfera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Zaprowadził do altanki

Mężczyzna zasłonił dziewczynce oczy chustką i zaprowadził do jednego z domków na terenie ogródków działkowych. Tam - według ustaleń śledczych - zamknął się z nią w środku i kilkukrotnie zgwałcił.

Horror za drzwiami łazienki. "7-latka miała siedzieć cicho, bo inaczej trafi do domu dziecka" Miał zamykać się... czytaj dalej » - Po jakimś czasie mężczyzna wyprowadził dziewczynkę z terenów działkowych, zdjął jej opaskę z oczu i kazał iść prosto do domu nie oglądając się za nim - tłumaczy Fąfer.

Dziewczyna zgłosiła to rodzinie. Ta powiadomiła policję. - Na terenie Zielonej Góry rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję mającą na celu ustalenie i ujęcie sprawcy przestępstwa. Dość szybko udało się wytypować mężczyznę - wyjaśnia Fąfera.

Ukrywał się w szafie

Okazało się, że jest to bezdomny. Policjanci szukali go u rodziny i znajomych. - Gdy poszukiwany sprawca czynu otrzymał sygnał, że jest ścigany przez policję postanowił ukryć się u swojego kolegi. Oświadczył mu, że jest poszukiwany za pobicie mężczyzny - wyjaśnia Fąfera.

Przed mieszkaniem mężczyzn, u których bezdomny się ukrywał, policjanci zauważyli buty, które przypominały te, które miał mieć wcześniej na sobie poszukiwany.

Nastolatka ofiarą molestowania. Policja zatrzymała 41-latka Policja... czytaj dalej » Gdy policjanci zapukali do drzwi, a właściciele mieszkania usłyszeli powód interwencji, stali się agresywni. Na miejsce wezwano posiłki. W trakcie interwencji 31-latek kopnął policjanta. Odpowie za to przed sądem. Proces czeka także jego ojca - obaj usłyszeli bowiem zarzut utrudniania postępowania karnego i pomocy sprawcy przestępstwa.

Podczas przeszukania mieszkania znaleziono i zatrzymano poszukiwanego. Mężczyzna ukrywał się w szafie.

Był po amfetaminie

29-latek przyznał się do winy. - Sprawca wyjaśniał, iż w nocy poprzedzającej zdarzenie zażywał amfetaminę. Powołani do sprawy biegli stwierdzili, iż podejrzany w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu nie miał zniesionej ani ograniczonej znacznie zdolności rozpoznania znaczenia czynu ani kierowania swoim postępowaniem. Rozpoznano natomiast u oskarżonego uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Nie stwierdzono natomiast zaburzeń preferencji seksualnych - podaje Fąfera.

Mężczyzna trafił do aresztu. Teraz Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu. 29-latkowi grozi od trzech do 15 lat więzienia.