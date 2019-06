"Pukali w okna i krzyczeli: ludzie, pali się, wstawajcie!"

Pożar w zielonogórskiej kamienicy wybuchł w nocy. Mieszkańców obudzili przechodnie, którzy zobaczyli płomienie. Nie wszyscy zdążyli się sami ewakuować. Jednej z rodzin ogień odciął drogę ucieczki.

Pobicie na poznańskich Jeżycach. Policja szuka tej pary Policjanci z... czytaj dalej » W nocy z poniedziałku na wtorek wybuchł pożar w kamienicy przy ul. Wandy w Zielonej Górze (woj. lubuskie).

- Obudziło mnie głośne pukanie w okna i krzyk. To młodzież zobaczyła płomienie i podniosła alarm. Krzyczeli: ludzie, pali się, pobudka! Zadzwonili też po straż pożarną - mówi pani Wiesława, mieszkanka kamienicy.

Część osób sama zdołała opuścić mieszkania. Nie udało się to małżeństwu z dzieckiem z drugiego piętra. Rodzinę ewakuowali strażacy.

- Sąsiad próbował do nich dotrzeć, ale tam był żywy ogień, więc nie miał jak. Ta rodzina stała w oknie i czekała na pomoc. Dziecko trzymali tuż za oknem, a ono bardzo płakało. To był straszny widok. Trudno to opisać - dodaje kobieta.

Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej, 3 zastępy ratownictwa medycznego oraz policja.

- Ze zgłoszenia wynikało, że ogień objął tylko poddasze, ale na miejscu okazało się, że pożar rozprzestrzenił się na jeszcze jedną kondygnację. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożary będzie wyjaśniać policja - mówi kpt. Szymon Zembrzuski, dyżurny zielonogórskiej straży pożarnej.

