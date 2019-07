Lokatorki mieszkania, w którym wybuchł gaz usłyszały zarzuty

Matka i córka - lokatorki mieszkania w Zielonej Górze, w którym w środę wybuchł gaz usłyszały zarzuty. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.

Sąd podjął decyzję o aresztowaniu matki i córki – lokatorek mieszkania w jednym z wieżowców w Zielonej Górze, w którym w środę wybuchł gaz. Obie kobiety usłyszały wcześniej zarzut sprowadzenia zdarzenia o znamionach pożaru oraz wybuchu materiałów łatwopalnych zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.

Grozi im nawet do 10 lat więzienia.

- Prokurator wystąpił o areszt, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia z wysokim zagrożeniem karą oraz uznał, że kobiety stwarzają zagrożenie dla porządku publicznego. Przedstawiony im zarzut dotyczy działania umyślnego, czyli celowego doprowadzenia do wybuchu, co wynika z przeprowadzonych oględzin i wstępnych opinii biegłego oraz innych ustaleń w tej sprawie – powiedział Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

53-latka i 77-latka były poszukiwane przez policję. Zostały odnalezione w piątek po południu w lesie za ogródkami działkowymi w zielonogórskiej dzielnicy Jędrzychów. Koczowały w prowizorycznym szałasie. Na widok policjantów młodsza próbowała uciekać.





Eksplozja gazu w wieżowcu

Wybuch był tak silny, że okno wylądowało w pobliskim przedszkolu. Lokatorek nie było Po wybuchu gazu w... czytaj dalej » Do eksplozji gazu w mieszkaniu na drugim piętrze 10-piętowego budynku przy ulicy Wyszyńskiego doszło w środę około godziny 21. Wybuch doprowadził do pożaru mieszkania i dużego zadymienia w całym budynku. Podczas eksplozji w mieszkaniu nikogo nie było.



W akcji ratowniczo-gaśniczej brało udział 14 zastępów straży pożarnej. Na miejsce przyjechały również policja, pogotowie ratunkowe i gazowe.



Wybuch był na tyle silny, że doprowadził do wyrwania fragmentów dwóch ścian zewnętrznych budynku. Z uwagi na konieczność przewietrzenia i sprawdzenia stabilności konstrukcji bloku przez nadzór budowlany został on w środę wieczorem wyłączony z użytkowania. Przez całą noc obiektu pilnowała straż miejska i policja, a mieszkańcy zostali ewakuowani.

Celowe wywołanie eksplozji? Na razie za wcześnie na tak daleko idące wnioski

W czwartek po południu większość mieszkańców wróciła do domów. Z użytkowania wyłączono cztery mieszkania oraz windy, które wymagają remontu.



W lokalnych mediach krótko po wybuchu pojawiły się przypuszczenia, że wywołanie eksplozji mogło być celowe. Wtedy policja tej wersji nie potwierdzała. - Na razie jest za wcześnie na wyciąganie tak daleko idących wniosków. Trwają czynności procesowe, a kluczowe dla wyjaśnienia sprawy jest przesłuchanie obu poszukiwanych obecnie kobiet - mówiła wówczas Stanisławska.