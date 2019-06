56-latek zginął od uderzenia drewnianym kołkiem. Jego sąsiad przyznał się do winy





Zarzut zabójstwa usłyszał 56-latek podejrzany o zaatakowanie drewnianym kołkiem swojego sąsiada - poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Zbigniew Fąfera. - 65-latek na skutek odniesionych obrażeń głowy zmarł. Do tragedii doszło w sobotę w Zielonej Górze.

Tragiczny finał sąsiedzkiej bójki. 65-latek nie żyje Policja i... czytaj dalej » Do zajścia doszło w sobotę w Ochli, jednym z osiedli Zielonej Góry. Zgłoszenie o bójce między sąsiadami przy ulicy Żagańskiej policja otrzymała około godziny 19. Na miejscu okazało się, że jeden z mężczyzn nie żyje.

Policjanci zatrzymali jego sąsiada, który był podejrzewany o zadanie ciosu.



- Na miejscu zdarzenia z udziałem podejrzanego przeprowadzono wizję lokalną. Dzisiaj prokurator wystąpi z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie – powiedział w poniedziałek Zbigniew Fąfera, rzecznik prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Przyznał się do zabójstwa

Jak dodał, na tym etapie śledztwa prokuratura nie będzie przekazywała ustaleń dotyczących okoliczności samego zdarzenia i motywów, jakimi kierował się sprawca czynu.

Rzecznik przekazał, że podejrzany co do istoty przyznał się do zabójstwa, chociaż w złożonych wyjaśnieniach zaprzeczył, aby uderzając pokrzywdzonego, miał zamiar pozbawić go życia.

Z informacji podawanych bezpośrednio po zdarzeniu przez policję wynikało, że do tragedii doszło podczas sąsiedzkiej sprzeczki. 65-latka z obrażeniami głowy znaleziono na jego posesji.

