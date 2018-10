Wypłacili milion gwałconej przez księdza. "Nie jest to równoznaczne, że uznajemy tę odpowiedzialność"

Milion złotych odszkodowania za gwałt

Sąd utrzymał wyrok milionowego odszkodowania dla kobiety gwałconej przez księdza. To precedensowy wyrok. Do tej pory nie zdarzyło się w Polsce, by sąd obarczył Kościół wypłatą zadośćuczynienia dla ofiary księdza pedofila. Wyrok jest prawomocny.

