Policja zatrzymała podejrzewanego o zabójstwo właściciela fermy

Kaliska policja zatrzymała w poniedziałek po południu 53-letniego pracownika fermy w Zadowicach (woj. wielkopolskie), podejrzewanego o śmiertelne postrzelenie rano tego samego dnia 34-letniego właściciela fermy. Podkomisarz Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji przekazał, że w ciągu 48 godzin zatrzymany usłyszy zarzuty.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że poszukiwany Krzysztof K. został zatrzymany przed godziną 18 w Kaliszu.

Rzecznik prasowy kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz doprecyzowała, że do zatrzymania doszło w kamienicy w rejonie ulic Częstochowskiej i Parkowej.

Pomogło opublikowanie wizerunku

53-latek przebywa w policyjnym areszcie w Kaliszu.

- Czynności w tej sprawie prokurator będzie kontynuował we wtorek - powiedziała Jaworska-Wojnicz.

Borowiak przekazał, że w zatrzymaniu pomogły informacje napływające po opublikowaniu wizerunku poszukiwanego.

Podkom. Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji stwierdził, że mężczyzna w trakcie zatrzymania nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów ani broni palnej.

Dodał, że w ciągu 48 godzin 53-latkowi zostaną przedstawione zarzuty oraz że prawdopodobnie do sądu zostanie złożony wniosek o areszt tymczasowy.

Strzał w okolice głowy

Zdaniem śledczych zatrzymany ma związek ze sprawą śmiertelnego postrzelenia właściciela fermy w Zadowicach (woj. wielkopolskie) w poniedziałek rano.

- Możemy potwierdzić, że doszło do zdarzenia z użyciem broni palnej, w wyniku czego zmarł mężczyzna. Ze wstępnych informacji wynika, że był to jeden strzał w okolice głowy – mówił TVN24 prokurator Maciej Meler.



34-latek niedawno kupił fermę, do której przeprowadził się z rodziną. W jednym z budynków gospodarczych na terenie fermy mieszkał jej pracownik, 53-letni mężczyzna.





